Reliance annonce son entrée dans le secteur de l'e-commerce

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Peut-être que vous ne connaissez pas encore le nom de Mukesh Ambani, et pourtant... On parle de la première fortune indienne, et de la 13ème plus grosse fortune mondiale grâce son entreprise Reliance Industries. Cette dernière n'est autre que la plus grosse productrice de polyester au monde.



Seulement, la firme s'apprête à prendre un sacré virage dans son existence, puisque celle-ci se lance dans le marché de l'e-commerce pour affronter Amazon et les autres acteurs.

Reliance lance sa plateforme en ligne pour acheter des produits

Baptisée JioMart, la plateforme va permettre de relier les producteurs, les commerçants, les marques et les consommateurs grâce à la technologie. Dans un premier temps, elle s'adressera aux acheteurs en ligne dans les zones suburbaines de Mumbai, notamment Navi Mumbai, Thane et Kalyan.



Grâce aux différentes connexions, on trouve la possibilité d'acheter parmi un catalogue de plus de 50 000 produits avec livraison à domicile gratuite et il n'y aurait pas de valeur minimale de commande.



La société propose également une politique de retour sans poser de questions et des services de livraison express. Reste désormais à savoir quelles sont les ambitions derrière ce nouveau service et si on le retrouvera un jour ailleurs qu'en Inde, même si la concurrence est rude.



