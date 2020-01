Orange lancera son premier forfait 5G cet été

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

2

On s'en rapproche de plus en plus : le lancement de la nouvelle norme 5G va bientôt avoir lieu au sein de notre pays, à commencer par les plus grandes villes. On attendait donc des nouvelles du côté des opérateurs, et le premier à donner des nouvelles n'est autre que le réseau historique Orange.



En effet, lors d'une interview accordée à une radio, le PDG de la firme s'est laissé à quelques confidences, affirmant que le premier forfait 5G sera officialisé cet été.

Orange se prépare à l'arrivée de la 5G et parle de son premier forfait

Stéphane Richard, PDG d’Orange, était en direct sur Radio Classique ce matin, l'occasion pour lui de parler de l'avenir de l'opérateur qui se prépare au lancement de la 5G en France.



Ainsi, on apprend que le premier forfait sera lancé dès cet été, sans pour autant donner un tarif, même s'il s'approchera "dans des zones voisines de la 4G".

On lancera notre offre 5G dès l’été probablement vers juin, juillet. La 5G sera proposée à un prix attractif pour que les gens l’adoptent rapidement mais dans un modèle vertueux qui permet d’avoir plus pour plus, c’est à dire plus de quantité de data, plus débit, pour peut-être un petit peu plus d’argent.

Orange prévoit un lancement initial de la 5G dans une dizaine de grandes villes.



Source