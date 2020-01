Bouygues Télécom présente une nouvelle Bbox compatible WiFi 6

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Aujourd'hui a été une grosse journée dans l'actualité de Bouygues Télécom, le fournisseur d'accès à internet a dévoilé une Bbox nouvelle génération compatible Fibre et apportant le WiFi 6. Un élément très intéressant, surtout quand on sait que l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max peuvent se connecter à un réseau WiFi compatible avec cette nouvelle norme.

Découvrez une nouvelle expérience internet

Bouygues Télécom démarre l'année sur les chapeaux de roue ! Une nouvelle Bbox a été annoncée aujourd'hui, réservé pour les abonnés Fibre, elle vous proposera des débits WiFi bien plus importants qu'une carte WiFi 5 GHz.



Le gros argument de ce nouveau modem est probablement l'intégration du WiFi 6 qui reste encore une avancée technologique assez rare chez nos FAI. Le premier à le proposer aura été SFR, qui l'a intégré depuis déjà plusieurs mois. Cependant, c'est toujours silence radio chez Free et Orange.



Au-delà de cette nouveauté très attendue, Bouygues Télécom propose également quelques petits détails qui apporteront l'aspect confortable pour l'abonné.

Vous aurez un petit écran LCD de couleur sur la façade avec une petite molette pour vous déplacer dans le menu, l'écran s'allumera automatiquement dès que vous vous approcherez. Vous pourrez facilement désactiver le WiFi et le réactiver ou récupérer un QR code pour connecter vos smartphones et tablettes sans avoir à saisir de longue clé WiFi WPA2 désagréable.

Photo by LesNumeriques

Le design fait penser au AirPort Extreme d'Apple, une petite tour haute de quelque centimètre. Cette hauteur est un atout qui permet de bien distribuer les ondes WiFi partout dans votre domicile.

Si Bouygues s'est particulièrement intéressée au WiFi, c'est que le FAI a pris l'initiative de demander une étude à OpinionWay. Celle-ci cherchait à savoir ce que considéraient comme le plus important les propriétaires d'une box. La grande majorité des réponses a été "la qualité de la connexion WiFi". Immédiatement Bouygues en a conclu que l'arrivée du WiFi 6 était indispensable pour que cette nouvelle Bbox rencontre du succès.



Toujours sur l'aspect connectivité, Bouygues Télécom a préparé sa Bbox pour la Fibre 10 Gbit/s déjà proposés depuis plus d'un an par Free. Un port Ethernet 10 Gbit/s a été installé afin que les premières connexions FTTH pouvant atteindre ce débit puissent être sollicitées convenablement.

On retrouve sinon à l'arrière 4 ports Ethernet d'1 Gbit/s, ainsi qu'une prise PHONE et de deux ports USB.

Le haut de gamme passe maintenant par le répéteur WiFi

Aujourd'hui, la majorité des box haut de gamme inclut un répéteur WiFi. C'est d'ailleurs bien tragique pour le marché des répéteurs WiFi... La nouvelle Bbox proposera un répéteur WiFi 6 ayant le même design, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, il s'agit de l'appareil de droite (celui qui n'a pas la molette)

Disponibilité en fin de mois

On peut la considérer comme la Bbox haut de gamme des offres que propose Bouygues Télécom !

Ce nouveau modèle sera proposé uniquement dans l'offre Bbox Ultym Fibre qui est proposée à 25€/mois la première année puis 42€/mois. Lancement à la fin du mois.

