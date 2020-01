Xcode 11.3.1 corrige encore un bug de storyboard

L'outil préféré (et imposé) des développeurs iOS et MacOS, Xcode, vient de passer en version 11.3.1. Une mise à jour mineure qui corrige un nouveau bug critique, quelques semaines après avoir résolution un crash systématique dans les apps utilisants le composant UITextView.

Xcode 11.3.1 qui permet de développer avec les derniers SDK (iOS 13.3, iPadOS 13.3, tvOS 13.3, watchOS 6.1.1, et macOS Catalina 10.15.2), corrige donc un nouveau bug important. Moins impactant que le précédent qui arrivait sur les applications côté utilisateurs, le problème était cette fois au niveau du storyboard. La partie "création visuelle" avait tendance à faire planter Xcode, ce qui provoquait la perte des données non enregistrées.



Autrement, Apple explique avoir corrigé d'autres bugs mineurs et a amélioré la stabilité générale. De quoi faire plaisir aux développeurs, et par extension, aux utilisateurs d'apps et de jeux sur iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac.



