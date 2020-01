Google Chrome : Un gestionnaire de lecture audio/vidéo va débarquer

Google Chrome veut apporter un confort supplémentaire pour ses utilisateurs sur Mac, Windows et Linux. La firme de Mountain View a récemment annoncé qu'une fonctionnalité déjà existante sur les Chromebook va débarquer prochainement sur les autres systèmes d'exploitation.

La nouveauté est astucieuse, il s'agit d'un petit gestionnaire de lecture audio et vidéo qui va venir s'intégrer à droite de votre barre URL. Ce que propose Google à travers cette nouvelle fonctionnalité c'est la possibilité de voir l'audio et les vidéos en cours dans votre navigateur chrome au même endroit.



Par exemple, vous avez un onglet Netflix, à côté un onglet Deezer et un dernier onglet YouTube, les trois diffusent du son alors que vous désirez qu'il n'y est que YouTube, vous n'aurez plus besoin d'aller manuellement sur l'onglet Netflix et Deezer pour arrêter la lecture, puisque via ce petit raccourci, vous aurez la possibilité en un clic de stopper les lectures.

Les utilisateurs de Chromebook possèdent déjà cette fonction depuis août 2019 et sont tous très ravis de cet aspect pratique. C'est en partie pour cela que la firme de Mountain View a pris la décision d'étendre la fonctionnalité aux autres systèmes d'exploitation où est disponible son navigateur internet.



Il n'y a pas de date pour l'instant de l'arrivée de la nouveauté sur macOS, mais elle devrait normalement être disponible d'ici les prochains jours, voir les prochaines semaines.

Il faut dire que Google Chrome a une certaine pression en ce moment suite au grand retour de Microsoft Edge qui compte bien rafistoler les pots cassés avec les utilisateurs perdus dans le passé.



No more keeping tabs on where that music is coming from. With the new media hub in #Chrome, you can manage audio and video through your browser with ease. See how it works: https://t.co/7pjwFE1jLX pic.twitter.com/PUv8CPsxzF