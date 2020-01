Swift 6 : un travail sur l’expérience des développeurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les développeurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur coup au sein de l'organisme d'Apple, que ce soit sur l'App Store ou le Mac App Store. Il faut dire que c'est "the place to be" pour tenter de se faire découvrir du grand public, notamment grâce à un trafic très élevé et des habitudes de téléchargements plus élevées que sur Android.



Pour les aider, la Pomme met à disposition des outils internes, dont notamment son propre code de développement. Appelé Swift, ce dernier va avoir droit prochainement à une sixième grosse mise à jour.



Le petit plus, c'est que Ted Kremenek, responsable chez Apple du développement du langage, vient d'en dévoiler un peu plus sur cette prochaine version.

Swift 6 : expérience, écosystème et capacités du langage

Ainsi, au travers du forum officiel d'Apple, l'homme a dévoilé les trois cibles principales de cette mise à jour :



agrandir l’écosystème

améliorer l’expérience des développeurs

renforcer les capacités du langage

Du côté de l'écosystème, ce dernier souhaite que son langage de développement s’ouvre encore plus, en faisant notamment une arrivée attendue sur Linux pour processeurs ARM.



En parlant d'ouverture, il se pourrait bien que Swift débarque également sur Windows au vu des récentes arrivées dans l'équipe principale : Saleem Abdulrasool travaille depuis plusieurs années sur la compatibilité avec la plateforme de Microsoft.



Pour ce qui est des développeurs, Apple souhaite apporter une "expérience de développement fantastique où les développeurs devront être à la fois productifs et ressentir de la joie en programmant".



On imagine donc qu'Apple travaille sans relâche sur les points noirs de l'outil et du code, pour rendre le tout plus accessible et surtout moins pénible. Pour le moment, aucune date n'est donnée, mais on devrait rapidement avoir des nouvelles...



Source