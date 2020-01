L'iPad fête ses 10 ans (et s'est émancipé)

il y a 4 heures

Alban Martin

Rappelez-vous, le tout premier iPad était dévoilé en direct le 27 janvier 2010 par Steve Jobs. Déjà atteint par la maladie, Steve lançait la première tablette de la marque qui allait, encore une fois, révolutionner le genre. Retransmis en direct sur iPhoneSoft, la conférence du Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco nous avait alors permis de découvrir une sorte de gros iPhone. Avec sa dalle de 10 pouces non Retina et un iOS 3.2 à peine modifié, l'iPad avait essuyé de nombreuses critiques. Et pourtant...

Une présentation décevante de l'iPad

Maitrisée par Steve, la conférence avait en effet été jugée décevante par de nombreux observateurs. Certains s'attendaient à une révolution comme le fut l'iPhone trois ans plus tôt. Mais le 27 janvier 2010, Steve Jobs dans son fauteuil semblait simplement nous dévoiler un agrandissement du téléphone tactile. Pourtant, l'histoire lui a rapidement donné raison avec des ventes qui ont explosé et surtout un écosystème de qualité grâce aux développeurs qui ont pris d'assaut la surface utile de l'iPad. Apps et jeux ont permis d'avoir une vraie expérience sur tablette, chose qu'Android n'a jamais réussi à faire, même encore de nos jours.



Et dix ans plus tard, l'iPad a bien grandi, muri. On se rappellera que les mises à jour d'iOS 9 (Split View), iOS 11 (dock et multitâche spécifique) ou encore iPadOS 13 (nombreux changements) ont beaucoup apporté à la tablette avec des éléments spécifiques qui le rapproche du Mac. De même, les évolutions techniques sur l'iPad comme l'iPad Pro en 2015 et l'Apple Pencil, lui ont permis de franchir plusieurs caps pour en faire un appareil à destination de tous. Le multimédia, le jeu, le travail, etc.



Résultat, l'iPad constitue toujours la grande majorité des ventes de sa catégorie, loin devant des concurrents pourtant armés comme Samsung ou Huawei, et même Microsoft qui s'en est bien sorti avec sa Surface.



Mais alors pourquoi l'iPad a-t-il toujours été meilleur ? On peut tenter d'y répondre en arguant que la firme à la pomme a toujours proposé une symbiose entre logiciel et materiel, une ergonomie travaillée rendant son utilisation ultra facil et des performances de premier ordre. Les puces AX qui équipent les iPad sont d'ailleurs les mêmes que celles des iPhone, sauf pour les iPad Pro et certains iPad Air qui utilisent un dérivé légèrement amélioré.