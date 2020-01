macOS : le malware Shlayer fait vivre un calvaire

Il se nomme Shlayer et représente près de 30% des attaques contre les appareils équipés de macOS : bien qu'il ne soit pas réellement dangereux, ce dernier est un véritable calvaire pour les victimes.



Provenant de sites malveillants, une fois sur votre ordinateur, ce dernier affiche de la publicité à foison et peut même modifier les résultats des recherches. Embêtant...

Découvert début 2018, le malware Shlayer semble être difficile à faire disparaître de nos Macs... En effet, selon un rapport de la société de cybersécurité Kaspersky, il représenterait 30% des attaques contre macOS avec un total de 10% des ordinateurs touchés par ce cheval de Troie.



Pourtant, avec un peu de vigilance, vous n'entendrez jamais parler de celui-ci : il faut savoir qu'il s'installe via des sites web douteux, comme les espaces de streaming. Ces derniers demandent l'installation d'un logiciel pour permettre le lancement de votre film ou de votre match, mais installent le malware à la place.



Anton Ivanov, analyste sécurité chez Kaspersky :

Ce système d’exploitation est une bonne source de revenus pour les cybercriminels, qui sont constamment à la recherche de nouvelles façons de tromper les utilisateurs (…) Dans le cas présent, on voit que de tels malwares peuvent être trouvés même sur des sites légitimes. Heureusement pour les utilisateurs de macOS, les menaces les plus répandues tournent actuellement autour de la diffusion de publicité illicite, plutôt que sur des activités plus dangereuses, comme le vol de données financières.