Crédit Mutuel : Apple Pay enfin disponible (MàJ)

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

23

Certaines banques françaises résistent encore et toujours à l'arrivée d'Apple Pay... Ce matin cependant, on assiste à un gros coup puisqu'en plus du Crédit Agricole, le Crédit Mutuel rejoint également le mouvement mis en place par Apple.



Après de longues négociations entre la banque et la Pomme, de nombreux reports, c'est donc officiel depuis ce matin : il est possible d'ajouter sa carte bancaire au système de paiement sans fil et mobile de Cupertino.

Crédit Mutuel se lance dans Apple Pay

Elles ne sont plus beaucoup à ne pas être compatibles avec Apple Pay puisque le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel rejoignent désormais le club des banques compatibles.



Début décembre, les deux banques d'intégraient la page française dédiée à Apple Pay, dans la catégorie "Disponible prochainement". Pour ajouter votre carte, il vous suffit de vous rendre dans Wallet, d'appuyer sur le petit + puis d'ajouter les informations de cette dernière.



Il ne vous restera plus qu'à accepter les conditions, puis vous verrez la carte faire son arrivée dans l'application. Pour le moment, le groupe bancaire n'a pas encore annoncé officiellement la disponibilité du service, donc nous ne savons pas encore quel est le plafond de paiement, mais des informations devraient arriver dans la journée.



Mise à jour : il semble que l'application officielle du Crédit Mutuel permet l'ajout rapide de la carte à Wallet via un raccourci disponible sur la page d'accueil. Le plafond de paiement semble être celui fixé avec votre banquière !



Mise à jour 2 : pour le moment, tout le monde ne semble pas pouvoir ajouter sa carte de crédit : le service doit être en cours de déploiement. Il semblerait que les cartes MasterCard fonctionnent, mais pas les VISA.

Télécharger l'app gratuite Crédit Mutuel