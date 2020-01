iOS 12.4.5 sort pour les anciens appareils

Hier à 23:20

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple a beau avoir sorti iOS 13.3.1 ce soir, ainsi que iPadOS, elle n’oublie pas les anciens modèles restés sur le bord de la route comme les iPhone 5, iPhone 6, iPad Air et iPad Mini 2 et 3. Ces derniers viennent de recevoir une nouvelle mise à jour corrective pour iOS 12. Il s'agit d'iOS 12.4.5 qui fait suite à quatre versions correctives de failles successives.

Encore une mise à jour pour les anciens appareils Apple sous iOS 12

Rendez-vous donc dans les réglages de votre iPhone ou iPad pour télécharger iOS 12.4.5. Aucun nouveauté annoncée mais des correctifs de bugs et de failles de sécurité, la plupart étant découvertes par des spécialistes comme l'équipe Project Zero de Google. Elles sont ensuite utilisées par les hackers pour le jailbreak ou bien forcée des iPhone dans des enquêtes criminelles.



La version 12.4.5 continue dans ce sens et pourrait même soigner l’autonomie et les performances de vos « vieux » appareils.

Vous avez un appareil éligible ? La mise à jour pèse moins de 100 Mo.