Dédommagement Navigo : La demande de remboursement ne marche pas sur iPhone, iPad et Mac

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3

Durant le mois de décembre et janvier, les Franciliens ont vécu un véritable enfer. Les usagers des transports en commun ont été gênés dans leur déplacement à cause de l'absence des trains, RER, métro, bus et tramway. Les automobilistes eux ont doublé voir triplé leur temps de trajet habituel à cause des bouchons. Pour tous ces problèmes, le remboursement du Pass Navigo sur le mois de décembre a été proposé.

Le remboursement du Navigo ne fonctionne pas sur les produits Apple

Cela fait depuis maintenant plusieurs jours que les usagers des transports en commun en Île-de-France peuvent faire une demande de remboursement pour le mois de décembre 2019 (si un abonnement entre, le 2 et 31 décembre a été présent sur le pass). En effet, suite à la demande de la présidente d'Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse la RATP et le Transilien SNCF ont décidé de rembourser les usagers jusqu'au 12 mars 2020.

Cette mesure concerne les personnes ayant le : Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo Mois Solidarité, Navigo Senior ou imagine R.

Le site pris d'assaut depuis 72 heures était inaccessible. Nous avons essayé en ce dimanche matin et surprise nous n'avons plus le message nous invitant à réessayer ultérieurement.

Cependant, mauvaise nouvelle, quand on soumet la demande de remboursement, il est signalé que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad ne peuvent pas pour l'instant faire la demande et qu'une amélioration de l'expérience est nécessaire.



Nous avons pris donc notre MacBook Pro et surprise, même message...

Nous avons pris donc notre iMac et surprise, même message...

Il y a une solution

En réalité, il n'y a pas de problème avec les produits Apple, nous avons remarqué que le problème venait en réalité du navigateur qu'on utilisait. Et quel navigateur on utilise sur tous nos produits Apple ? Safari. C'est un problème de compatibilité avec le navigateur d'Apple qui provoque ce message, nous avons réitéré la même procédure via Chrome sous macOS et nous avons pu finaliser la demande une fois le RIB saisi.



Visiblement, le message "Utilisateurs iPad/iPhone : merci de votre patience, nous travaillons à améliorer votre expérience" n'est pas le bon message, mais il devrait plutôt y avoir un message invitant à changer de navigateur internet.



C'est un joli raté pour les Apple Addict !