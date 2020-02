L’iPad Mini 5 et l’iPad Air 3 sont moins chers sur le refurb US

Il y a 45 min

Medhi Naitmazi

Brève pour vous signaler que le refurb, le magasin de produits reconditionnés d’Apple vient d’accueillir les derniers iPad Mini 5 et iPad Air 3 sortis en mars 2019. Pour le moment cantonné à la version américaine de la boutique, les tablettes devraient arriver chez nous rapidement.

Apple baisse le prix des derniers iPad

Les prix commencent à 339 $ pour l’iPad Mini 5 et 419 $ pour l'iPad Air 3. À titre de comparaison, l'iPad Mini 5 commence à 399 $ et l'Air à 499 $ en neuf, soit 449€ et 549€ en France.



Ces deux appareils prennent en charge l'Apple Pencil et sont propulsés par la puce A12 Bionic de l’iPhone XS.



En économisant environ 70€, vous pourrez ainsi vous offrir un accessoire comme l’Apple Pencil ou une coque clavier.



Si vous ne voulez pas attendre, regardez notre article sur la promotion autour de l’iPad Mini 5 qui est justement à 381€ au lieu de 449€ en neuf,



En tout cas, rappelons que les produits reconditionnés Apple sont livrés avec une garantie complète d'un an et tous les accessoires d'origine.