Free s'apprêterait à lancer une Freebox V8 d'ici les prochaines semaines

Il y a 54 min (Màj il y a 53 min)

William Teixeira

9

Ça fait déjà plus d'un an que Free a lancé sa Freebox One et sa Freebox Delta. L'entreprise de Xavier Niel voudrait rester dans ce rythme de nouveauté et d'innovation avec la sortie d'une nouvelle Freebox d'ici les prochaines semaines. Celle-ci viserait principalement les tarifs d'entrée de gamme qui sont devenus le principal marché de la Bbox de Bouygues Télécom.

Une Freebox V8 pour remplacer la Mini 4K

L'année 2020 sera-t-elle marquée par un "Mardi Free" qui bouleverserait les offres Freebox ?

En effet, d'après la version papier de Télécable Sat, la Freebox V8 (qui aurait pour but de mettre à la retraite la Freebox Mini 4K) devrait ne plus tarder, initialement prévue pour la fin 2019, elle aurait accumulé un peu de retard.



Le projet est encore secret, il n'y a eu aucune information (même sous-entendu) de la part du FAI. Cependant, on sait quelques petits détails comme son OS, malgré les nombreuses critiques sur la stabilité d'Android TV avec la Mini 4K, Free remiserait à nouveau sur l'intégration de l'OS de Google. Ce qui devrait fortement décevoir les abonnés préférant un logiciel maison comme avec la Freebox Révolution par exemple.

En ce qui concerne les composants internes de cette Freebox V8, on retrouverait un processeur Amlogic S905X2 (et donc l'abandon de la collaboration avec Broadcom pour ce nouveau modèle).

Autre point important qui marquera un tournant dans l'histoire de Free, c'est l'appel (pour la première fois de son existence) à un fabricant d'équipement d'origine.

Il est vrai que l'entreprise de Xavier Niel avait fait le choix de tout faire de A à Z en ce qui concerne ses Freebox, ce qui prend beaucoup de temps.



C'est tout ce que l'on sait pour l'instant sur cette hypothétique Freebox V8. Il n'y a aucune information pour l'instant sur le prix mensuel de l'abonnement, sur ce qu'elle apportera comme fonctionnalité, ni s'il elle sera disponible en renouvellement pour ceux ayant déjà un abonnement Freebox.

Il y a juste à attendre les premières communications officielles sur les réseaux sociaux et les invitations pour la presse.

Télécharger l'app gratuite Freebox