Freebox V8 : Le lancement est dans quelques semaines d'après le DG de Free

Ça y est ! On y approche. Comme les rumeurs l'affirmaient, Free va bien sortir une nouvelle Freebox V8 courant les semaines qui arrivent. D'après les premières indiscrétions, cette Freebox aurait un player sous Android TV et un prix d'entrée de gamme pour conquérir les abonnés amateurs d'offres pas chères.

La Freebox V8 arrive

Free ne veut plus rester des années et des années sans sortir de nouveau modèle. L'entreprise de Xavier Niel veut innover et rester compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel. Depuis plusieurs mois, les rumeurs ne s'arrêtaient plus en ce qui concerne le lancement de la Freebox V8.

Jusqu'à aujourd'hui, le groupe Iliad ne s'était pas exprimé par rapport au lancement d'une nouvelle Freebox, aujourd'hui ce temps est révolu, puisque Thomas Reynaud (le directeur général de Free) s'est confié lors d'une interview aux Échos.



Plusieurs points ont été abordés en plus de ce nouveau modèle de box, puisque la 5G, mais également la Fibre Optique ont été des sujets importants.

Commençons avec la Freebox V8, le discours a été assez court, puisque le directeur général de Freebox a juste informé que d'ici les prochaines semaines la Freebox V8 sera lancée. Pas d'informations sur son prix, sur ses nouveautés, ni sur l'OS que possèdera le boitier télévision.

Autre information intéressante, c'est que Thomas Reynaud a parlé foot, puisqu'il a assuré que dès cet été tout le meilleur de la Ligue 1 sera chez Free, il a ajouté "nous proposerons les meilleurs moments de l'intégralité des 380 matchs du championnat en un clic".

Free et la 5G

Free serait déjà prêt et compte bien ne pas prendre de retard. Une question intéressante a été posée sur le choix des équipementiers. Quand on sait qu'il y a une "paranoïa" autour de Huawei suite aux déclarations de Donald Trump, il était tout à fait légitime de connaître la position de Free à cet égard.



Thomas Reynaud a expliqué que sélectionner Nokia était pour privilégier le choix européen. Cependant, il a affirmé : "il est important de conserver la flexibilité de travailler avec l'ensemble des équipementiers". Il a également dit regretter qu'il n'y eût de réelle position des autorités publiques.

La Fibre génère beaucoup de recrutement

Chez Free, la Fibre est synonyme de recrutement. L'entreprise aurait pu se contenter des sous-traitants, mais le choix de collaborateurs internes a été inévitable : "Nous avons beaucoup augmenté nos effectifs : 3 500 collaborateurs déploient au quotidien la fibre dans chacun des 96 départements métropolitains. Le cap des 2 millions d’abonnés fibre va bientôt être franchi et notre dynamique d’investissements va perdurer avec deux tiers d’abonnés fibrés à horizon 2024 ".



L'autre grosse annonce concerne le lancement (courant 2020) d'offres professionnelles. Free veut que les entreprises investissent dans des offres pros plutôt que des offres pour particuliers qui ne correspondent pas à leur besoin.

Le FAI de Xavier Niel compte bien s'incruster sur le terrain de SFR et Orange qui se partage le marché pro. Il faudra s'attendre à des offres plus chères, mais probablement avec des engagements d'interventions très rapides en cas de panne.