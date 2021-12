Les appareils Alexa offerts à Noël ont tendance à être oubliés après quelques semaines

Aujourd'hui, si vous souhaitez acheter une enceinte avec l'assistant Amazon Alexa, vous avez une tonne d'offres à des prix très attractifs. Il n'y a qu'à voir notre page dédiée aux promotions en cours pour le comprendre. Cependant, les produits Amazon compatibles Alexa ferait vite l'objet d'une lassitude et d'un abandon d'utilisation chez les personnes qui reçoivent ce type de cadeau à Noël.

Les documents qu'aurait préféré garder secrets Amazon

Beaucoup de ventes, mais peu d'utilisateurs actifs. Voici comment on pourrait résumer le succès d'Amazon pour ses produits qui intègrent son célèbre assistant vocal, Alexa.

Plusieurs documents internes viennent d'être publiés par le média américain Bloomberg, on peut apercevoir que les produits Amazon compatibles Alexa se vendent très bien, mais ne sont pas utilisés sur le long terme.



En effet, les documents expliquent qu'Amazon s'inquiète du faible intérêt que portent les personnes qui reçoivent une enceinte connectée Amazon. Des études internes ont indiqué qu'une enceinte Echo est très utilisée les deux premières semaines après le déballage du cadeau, par contre dès la deuxième semaine, les utilisateurs abandonnent complètement le produit.



Certains vont le laisser brancher dans un coin de leur logement, d'autres vont le débrancher et le ranger. Ce qui est difficile dans cette situation, c'est qu'Amazon n'arrive pas à faire entrer son assistant vocal dans le quotidien d'un nouvel utilisateur qui s'est fait offrir un produit avec Alexa.

Les documents révélés montrent à quel point ces statistiques dérangent Amazon, l'entreprise a été loin pour tenter de savoir quel type de produit provoque une perte d'intérêt. Il est expliqué que les enceintes avec un écran (Echo Show) sont celles qui arrivent à maintenir le plus d'interactions au bout de 15 jours, environ 74% des utilisateurs continuent à régulièrement utiliser leur enceinte que ça soit en vocal ou via l'écran.

Le chiffre baisse dès qu'il s'agit des enceintes Echo sans écran, on retrouve 66% de personnes qui continuent à échanger avec Alexa.



Dans sa recherche, Amazon a remarqué que plus l'enceinte connectée est petite et plus elle a tendance à être ignorée. L'Echo Dot qui est la génération d'enceinte la plus fine et discrète arrive à recueillir que 56% des interactions au bout de 2 semaines.



Bien sûr, on reste toujours au-dessus des 50%, ce qui est quand même une bonne nouvelle, mais il est peut-être nécessaire qu'Amazon continue à travailler sur une solution qui permette de "créer des routines d'utilisation".

Les requêtes les plus fréquentes

Amazon a aussi analysé les requêtes qui sont les plus sollicitées. On retrouve en tête du classement la lecture de la musique avec les commandes basiques du type : musique suivante, pause, lecture de playlist aléatoire, lancement d'un album... Une première place logique puisque la fonction première de l'enceinte est d'écouter de la musique.

Arrive après la fonction basique du minuteur, les propriétaires des enceintes Echo sont nombreux à programmer un minuteur pour ne pas oublier de sortir le plat du four ou encore maitriser le temps de pause dans les journées de télétravail.

Les raisons sont multiples !



Troisième requête la plus utilisée : la domotique.

Beaucoup de personnes qui reçoivent une enceinte Echo peuvent également avoir en cadeau un pack d'ampoules connectées ou une prise connectée pour contrôler un appareil électrique.

Certains vont aussi s'acheter d'elles-mêmes des produits domotiques pour profiter des bienfaits de la domotique associée à Alexa.

Des commandes du genre "Alexa, allume la lumière" ou "Alexa, allume la TV" sont utilisées de façon très régulière.