Les appareils Amazon sont en promotion pour Noël (jusqu'à -60%)

Hier à 19:49

Android

Julien Russo

Plus que quelques jours avant Noël, Amazon comme les autres sites abattent leurs dernières cartes pour tenter de vous convaincre et de vous faire craquer. Quelle est la meilleure solution pour pousser à commander ? Brader les prix, évidemment. À ce petit jeu, Amazon et très fort et nous le montre encore une fois avec plusieurs promotions très prenantes sur ses produits.

Livraison avant Noël assurée

Vous cherchez toujours le cadeau de Noël idéal à offrir à vos proches ? S'ils sont du genre à aimer les appareils connectés, ne bougez plus vous êtes au bon endroit.

Comme vous le savez probablement, Amazon n'est pas qu'un simple revendeur, c'est bien plus que cela, l'entreprise développe ses propres produits dans diverses catégories.



Vous pouvez retrouver des enceintes connectées, des clés "Stick" qui vous apporteront des applications sur votre téléviseur, des répéteurs Wi-Fi, des caméras de surveillances...

Amazon a le don de toucher à tout et ça marche plutôt bien !

Découvrez toutes les promotions en cours sur les produits Amazon, profitez-en vite, car après Noël, c'est terminé.

L'Echo Dot de 3e et 4e génération

L'enceinte connectée baptisée Echo Dot est probablement le meilleur choix si vous souhaitez profiter des avantages d'une enceinte avec un assistant vocal sans y mettre des centaines d'euros.

Avec ce produit, Amazon vise le marché du low-cost et ajoute en plus des fonctionnalités et performances non négligeables.



Les avantages de l'Echo Dot 3 :

Design haut de gamme en tissu

Haut-parleur amélioré pour un son plus riche avec de la puissance

Prise en charge d'un grand nombre de services de streaming (dont Apple Music)

Possibilité de jumeler un Echo Dot 3 avec un second Echo Dot 3

Disponibilité de skills (les applications)

Contrôle de la domotique à la maison

Bouton pour désactiver le micro afin de préserver votre confidentialité et protéger votre vie privée

Comparée à l'Echo Dot 3, la quatrième génération de l'enceinte a un design plus imposant et elle prend en charge l'audio HD sans perte.

Répéteur Wi-Fi eero Pro d'Amazon

eero est une marque rachetée par Amazon il y a quelques années, l'équipe derrière eero est spécialisé dans le développement des produits permettant d'améliorer la connexion internet à votre domicile. Amazon a profité de l'acquisition pour récupérer l'ensemble du catalogue composé de produits d'une grande qualité et fiabilité.



Les avantages du répéteur Wi-Fi eero Pro :

Vitesse tri-bandes pour une couverture puissante et fiable sur une superficie de 160 m2 maximum

Possibilité d'augmenter la capacité de couverture en achetant un autre eero (ils se connectent ensemble)

Configuration rapide et simple depuis une application iOS et Android

Technologie TrueMeshg qui achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.

Avec l'eero Pro, vous allez pouvoir "booster" votre réseau Wi-Fi et augmenter les performances ainsi que la portée. La bonne nouvelle, c'est qu'il se connecte à toutes les box internet !

Profitez dès maintenant de l'eero Pro à 90€ au lieu de 169€

Fire TV Stick 4K Max

C'est le dernier modèle en date de la famille des Fire TV Stick. Grâce à cet appareil de streaming nouvelle génération, vous allez pouvoir profiter de vos applications préférées avec 40% de puissance supplémentaire ainsi que de nombreux autres atouts...



Les avantages de la Fire TV Stick 4K Max :

Compatibilité Wi-Fi 6

Prise en charge de la 4K Ultra HD ainsi que des technologies, Dolby Vision, HDR, HDR10+ et de l'audio Dolby Atmos

Télécommande vocale pour interagir avec Alexa

La Fire TV Stick 4K Max est sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix que vous pouvez trouver sur ce marché. Si on la compare à l'Apple TV 4K, le seul point faible qu'on pourrait lui donner, c'est de ne pas avoir tvOS.

Mais ça... Ce n'est pas un choix d'Amazon !

L'Echo Show 5

Une enceinte connectée avec la possibilité de l'utiliser qu'à la voix ne vous suffit pas ? Aucun problème, Amazon propose aussi une enceinte connectée avec un... écran !

Avec à ce modèle (assez rare sur le marché), vous pouvez profiter des informations que vous demandez à Alexa en oral, mais aussi en simultanée sur l'écran. L'expérience utilisateur devient exceptionnelle grâce à cette merveilleuse idée.



Les avantages de l'Echo Show 5 :

L'écran vous donne des informations comme l'heure, la météo, vos rappels de la journée...

Vous pouvez gérer la domotique chez vous à l'oral ou depuis l'écran tactile

Grâce à la caméra intégrée, vous pouvez surveiller votre logement (enceinte connectée, mais aussi caméra de surveillance)

Vous avez accès à un grand nombre de services de streaming (Apple Music est inclus)

Vous avez accès aux Skills

Vous avez un bouton qui coupure la caméra et le micro

L'Echo Show 5 représente la meilleure opportunité si vous recherchez une enceinte connectée avec une expérience plus poussée qu'une simple commande vocale.

Profitez dès maintenant de l'Echo Show 5 à 44,99€ au lieu de 84,99€

Et ce n'est pas fini...

Amazon propose également une tonne d'autres produits avec une belle réduction. L'avantage de ce type de vente flash, c'est que comme c'est Amazon le fabricant et donc le vendeur direct, le prix est moins élevé et l'entreprise peut contrôler elle-même la promotion qu'elle souhaite !

Si vous êtes intéressé, on vous conseille de passer commande dès maintenant, car les promotions ne risquent pas de durer très longtemps.