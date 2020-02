Comment utiliser le copier-coller universel entre Mac et iOS

Medhi Naitmazi

Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le copier-coller universel entre Mac et iOS. Cette fonction permet de réaliser des copier-coller entre iPhone, iPad et Mac sans effort.



Configurer le presse-papiers universel d'Apple

Le presse-papiers universel est compatible avec les Mac, iPhone, iPad et iPod touch à partir d'iOS 10 et de macOS Sierra 10.12. Cette fonction est disponible lorsque vos appareils se retrouvent à proximité et qu’ils sont configurés comme suit :

Tous connectés à iCloud avec le même identifiant Apple.

Bluetooth activé sur chaque appareil.

Wi-Fi activé sur chaque appareil.

Handoff activé sur chaque appareil.

Assurez-vous d'avoir activer Handoff sur vos appareils :

Sur Mac : choisissez le menu Pomme () > Préférences Système, puis cliquez sur Général. Sélectionnez « Autoriser Handoff entre ce Mac et vos appareils iCloud ».

Sur iPhone, iPad ou iPod touch : accédez à Réglages > Général > Handoff, puis activez Handoff.

Les modèles minimums pour profiter du presse-papiers universel sont :

iPhone 5

iPad Pro

iPad 4

iPad Air

iPad Mini 2

iPod Touch 6

Macbook 2015

Macbook Pro 2012

Macbook Air 2012

Mac Mini 2012

iMac 2012

iMac Pro

Mac Pro 2013

Comment utiliser le presse-papiers universel d'Apple

Sur l’un des appareils, copiez le texte, l’image ou un autre contenu, comme vous avez l’habitude de le faire. Cela donne : Commande + C sur Mac Double tap ou appui long + Copier sur iOS / iPadOS Vos appareils à proximité ont alors ce que vous venez de copier dans leur presse-papiers, la durée de vie est relativement courte. Sur l'autre appareil, collez le contenu de la manière habituelle.

Cela donne : Commande + V sur Mac Double tap ou appui + Coller sur iOS / iPadOS

Copier et coller des fichiers entre deux Mac

Enfin, sachez que cette fonction de Handoff (Continuité) permet également d'utiliser le presse-papiers universel pour copier des fichiers d’un Mac à un autre. Pratique, et encore plus rapide que AirDrop qui permet de faire cela entre tous les appareils Apple.



Vous saviez que vos appareils Apple pouvaient faire ce genre de chose pratique ? N'hésitez pas à parcourir tous nos tutos et nos astuces afin de maitriser vos produits Apple.