Bon plan Sosh : le forfait 50 Go à 14.99€ à vie !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Sosh se contredit mais c'est tant mieux. Alors que l'opérateur était le seul à ne pas proposer de promotion sans limite de durée et qu'il avait confirmé l'an dernier qu'il ne le ferait jamais, voilà la branche low-cost d'Orange propose son forfait 50 GO à seulement 14,99€ au lieu de 24,99€ à vie !



Un excellent rapport qualité-prix pour un forfait complet et compatible eSIM, qui vous permet de naviguer sur Internet tout en profitant des appels et SMS illimités.

Sosh : le forfait 50 Go à 14,99€ par mois sans limite

Sosh cède donc aux sirènes de la concurrence en proposant une belle remise sur son forfait phare 50 Go, soit 14,99€ par mois, sans engagement et sans limite de durée.



Une offre complète, qui vous permettra d'appeler de la France vers les fixes dans toute l'Europe... Sans oublier la compatibilité eSIM des derniers iPhone 11, iPhone 11 Pro et autre iPhone XS / XR qui permet d'avoir du dual-SIM, soit deux numéros sur le même téléphone.



Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin de l'opération prévue pour le 30 mars.

Le forfait 50 Go en détail :

Appels illimités (+ Europe / DOM)

SMS/MMS illimités (+ Europe / DOM)

50 Go d'Internet en France, dont 8 Go en Europe (4G)

Carte SIM à 10€

Si vous préférez les autres opérateurs, retrouvez toutes les promos sur les forfaits en France.