Facebook Messenger est disponible dans le Mac App Store

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Avec Facebook il faut avoir de la patience. Il y a 10 mois on vous dévoilait en avant-première des indiscrétions qui affirmaient que les développeurs Facebook préparaient une version macOS de Messenger. Aujourd'hui nous y sommes enfin, le réseau social de Mark Zuckerberg a enfin sorti l'application officielle de Facebook Messenger dans le Mac App Store.

L'app est disponible (avec un peu de retard)

C'est fini de passer par des applications tierces. Désormais, deux solutions s'offrent à vous, soit passer par votre navigateur internet pour communiquer avec vos proches sur Messenger ou d'améliorer votre confort en téléchargeant l'application macOS.

À l'origine, les développeurs de Facebook voulaient sortir Messenger avant la fin de l'année dernière, cependant quelques retards se sont accumulés et ont dû décaler le lancement de l'application.



Disponible en France dès maintenant, Facebook Messenger n'est pas encore disponible partout. Ironie, Facebook qui est une entreprise américaine ne propose pas encore l'app dans le Mac App Store américain. Mais bon, c'est une question de quelques jours au maximum...

Facebook a choisi de développer sa nouvelle app avec Electron. Un choix surprenant quand on sait que la majorité des développeurs privilégient Catalyst. Après, du moment que l'application est stable et fluide, c'est ce que les utilisateurs recherchent principalement.

Facebook Messenger sur macOS est déjà bien complet, puisque la firme californienne propose le Dark Mode il suffit d'aller dans les paramètres puis "apparence" pour l'activer (il s'active par défaut avec le Dark Mode natif de votre Mac). Les notifications s'intègrent sur macOS comme toutes les autres apps, vous l'aurez en haut à droite dès que vous recevrez un nouveau message, d'ailleurs petit côté pratique, Facebook propose le mode "Ne pas déranger" pour stopper les notifications de Messenger.



À l'heure actuelle, on peut se dire qu'on est chanceux, puisque le réseau social a choisi la France pour commencer le déploiement de sa nouvelle app Messenger. Si vous rencontrez des difficultés avec l'application, vous pouvez signaler l'anomalie dans les préférences avec le lien "Signaler un problème".

Télécharger l'app gratuite Messenger