L'app Facebook Messenger est optimisée pour les Mac M1 / M2

Deux ans après qu'Apple ait dévoilé ses premiers Mac équipés de puces maisons, Facebook Messenger a enfin été mis à jour pour exploiter totalement les capacités de ces ordinateurs. Avec cela, ceux qui comptent sur Messenger pour communiquer avec leur famille, leurs amis et leurs proches auront une meilleure expérience en exécutant l'application iOS sur Mac. Oui, il s'agit d'une application universelle, en tout cas compatible avec les Mac M1 et M2, un peu comme notre app iSoft.

Messenger est pleinement compatible avec les Mac M1 / M2

La mise à jour 158 de l'historique de Facebook Messenger ne dit pas grand-chose à part "Nouveau ! Messenger a un nouveau look et plus de moyens de se connecter avec ses amis", mais Daniel Halawi a repéré la compatibilité universelle avec les Mac sous Apple Silicon.



Sans explication officielle, il est difficile de savoir dans quelle mesure Facebook a pu améliorer l'expérience de Messenger. Cela dit, la plupart des développeurs peuvent rendre leurs applications plus fluides, moins gourmandes en batterie et au moins deux fois plus réactives en autorisant leurs logiciels à tourner sur les derniers Mac.

Pourquoi utiliser Facebook Messenger sur macOS ?

Taper encore plus vite, faire du multitâche pendant les chats vidéo et rester connecté grâce aux notifications du bureau ;

Organiser des réunions individuelles ou de groupe avec des fonctions de chat vocal et vidéo de haute qualité ;

Accueillir jusqu'à 50 personnes sans limite de temps ;

Réduire les reflets de votre écran dans les situations de faible luminosité grâce au mode sombre ;

Utiliser des autocollants, des GIF et des emojis lorsque les mots ne suffisent pas ;

Envoyer des photos et des vidéos à vos amis.

Facebook Messenger est la première application de Meta à offrir une compatibilité avec les nouveaux Mac d'Apple. Récemment, la société a commencé à tester une version de WhatsApp pour Mac grâce au projet Catalyst d'Apple, qui est fortement lié à une future application iPad.



Alors que la nouvelle application de WhatsApp n'est pas encore sortie, vous pouvez profiter de l'application universelle Facebook Messenger en vous rendant sur l'App Store depuis votre Mac.



Télécharger l'app gratuite Messenger