La France autorise les consultations par FaceTime et WhatsApp

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

La consultation à distance, la télé médecine, est officiellement possible en France. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles.



Réclamée depuis longtemps et pratiquée par certains médecins, la consultation vidéo peut remercier le Coronavirus. Après 33 décès et plus de 1700 personnes contaminées, les lignes bougent.

La e-consultation autorisée en France par Olivier Véran

Dans le but d’endiguer la propagation du virus et de permettre à tout un chacun de pouvoir être suivi par un médecin, Olivier Véran a annoncé avoir signé un décret hier qui autorise un patient à « contacter son médecin par FaceTime ou WhatsApp ». Cela permet d’éviter les trajets inutiles tout en permettant l’obtention d’une ordonnance ou d’un arrêt de travail.



Comme l’explique le Ministre de la Santé, même les personnes étant au fin fond de la Lozère ou de la Creuse peuvent avoir accès à une consultation médicale depuis chez eux. L’exemple est suivi d’excuse pour ces beaux départements mais ce sont eux qui illustrent le mieux le manque de médecins.



Et pour les praticiens, la facturation sera la même assure le ministre qui était invité sur Franceinfo. Nous surveillerons l’après Coronavirus, puisque le décret est une mesure transitoire et pourrait être supprimé par la suite.

En tout cas, voilà de quoi encourager la vente de smartphone avec une petite publicité pour Apple et son FaceTime, tout comme WhatsApp de Facebook.



