Cdiscount Mobile : forfait 200 Go en promo à 9,99€ !

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Pour les « jours imbattables », Cdiscount Mobile lance une offre spéciale sur le 200 100 Go en 4G qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité s'affiche à 9,99€ par mois seulement, au lieu de 24,99€.

Cdiscount - La promotion "imbattable" sur le forfait 200 GO

Cdiscount n'est pas qu’un concurrent d'Amazon, c’est aussi un opérateur mobile virtuel qui propose des forfaits à prix canon. Ainsi, l’opérateur propose une réduction à 9,99€ sur son forfait 200 Go pendant un an, avant un retour au prix normal de 24,99€.

La réduction n'est donc pas à vie comme le fait de temps en temps RED, Sosh ou Bouygues, mais elle est quand même très attractive car aucun opérateur ne propose autant de data à moins de 10€.



Cdiscount Mobile propose un forfait avec appels illimités, SMS & MMS illimités, 200 Go en 4G en France Métropolitaine (avec un débit réduit au-delà) et 3 Go inclus en 3G+ partout en Europe.



Pour ceux qui ne le savent pas, l'opérateur virtuel utilise d'ailleurs les réseaux de SFR, Bouygues Télécom et Orange pour être sûr de capter un peu partout.



Enfin, sachez que la carte SIM envoyée est universelle et coûte 10€ lors de la commande du forfait. Le tout est évidemment sans engagement.



Souscrire à Cdiscount Mobile.



NB : l’offre n’est valable que ce week-end.