Attestation de déplacement : pourquoi est-il interdit sur smartphone ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

5

Durant le confinement, si vous devez sortir, vous vous devez d'avoir une raison valable aux yeux de l'État, mais également de remplir une attestation de déplacement en entrant différentes informations.



Lorsque cette obligation a été mise en place, nous pensions alors qu'il était possible de l'avoir dans un format digital et donc de l'éditer et de le présenter via son smartphone.



Une alternative rapidement bottée en touche par le gouvernement qui, hier, a précisé que seul le format papier était valide. Mais, alors, pourquoi ?

Pourquoi l'attestation de déplacement doit être au format papier ?

Le ministère de l’Intérieur, Christophe Castaner, a tenu à se contredire à faire un point sur l'attestation de déplacement et ses formats : selon lui, seul le format papier (imprimé ou manuscrit) sera valable.



Le refus de passer par un smartphone est une question de sécurité, car depuis la mise en place de cette règle, de nombreux sites malveillants offrent la possibilité de télécharger l’attestation, mais veulent en vérité récolter vos données.



De plus, l'édition de l'attestation était trop simple sur smartphone selon lui, alors que ce dernier doit être une contrainte.



Autre point, celui de l'hygiène : un smartphone aura tendance à porter de nombreux microbes, ce qui peut être délicat lors d'un contrôle :

Je ne veux pas exposer les policiers et les gendarmes à cela.

Source