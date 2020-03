Toutes les émissions de Beats 1 sont en direct du domicile des animateurs

Julien Russo

C'est une première dans l'histoire de Beats 1, la station de radio d'Apple Music. Alors que le Covid-19 prend une ampleur inquiétante aux États-Unis, la firme de Cupertino recommande à ses employés de travailler à domicile. Jusqu'ici c'était uniquement les employés de bureaux (ceux de l'Apple Park et des autres campus), aujourd'hui c'est également les animateurs et DJ de Beats 1 qui vont faire vivre la radio, directement à domicile via leur connexion personnelle.

Des émissions, des mix et des interviews à domicile

Les animateurs Zane Lowe, Ebro Darden, Julie Adenuga, Matt Wilkinson, Travis Mills, Chart, Rebecca Judd, Nadeska Alexis et Eddie Francis vont tous travailler depuis leur domicile pour continuer à animer les nombreuses émissions quotidiennes sur la webradio d'Apple Music.

Le travail sera identique à celui dans les studios, ce sera le même matériel, les mêmes logiciels et ils feront même des interviews à distance via FaceTime.

L'équipe communiquera aussi en permanence par vidéo et écrit.

Apple dispose de trois studios différents pour ses émissions, il y en a un à Los Angeles, New York City et Londres. Trois villes qui ne sont pas épargnées par le Covid-19.

Si Apple fait cela, c'est que la direction est persuadée que la qualité des émissions pourra être préservée même quand l'animateur sera tout seul chez lui. C'est aussi et principalement pour la sécurité de son équipe que la firme fait ce choix.

Cette décision prend acte dès aujourd'hui et sur une durée indéterminée, tout dépend les décisions que prendra le gouvernement américain dans semaines à venir.



