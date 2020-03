Taiwan a trouvé la solution la plus efficace pour que le confinement soit respecté

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7

Énormément de pays dans le monde ont privilégié le confinement pour venir à bout de la propagation du Coronavirus. En France, le confinement a commencé il y a maintenant une semaine. Pour certains c'est très difficile à vivre et beaucoup ne comprennent pas le mot "confinement" en sortant dès qu'il y a un rayon de soleil. En Taiwan, ça ne se passe pas du tout comme ça...

Le gouvernement taïwanais s'aide de la technologie pour savoir si vous êtes chez vous

En France, si vous sortez de votre domicile, vous avez une contravention de 135€, si vous récidivez dans les 15 jours l'amende passe à 1500€, à la troisième interpellation l'amende passe à 3000€ avec un risque de 6 mois de prison. À Taiwan, on a décidé d'être encore plus stricte avec une amende de 30 000€ si vous êtes surpris hors de votre propriété.

Cependant, cela va encore plus loin puisque le gouvernement taïwanais profite de la présence massive des smartphones chez les citoyens pour les surveiller. Que vous soyez sur iOS ou Android, le gouvernement peut savoir en seulement quelques secondes si vous êtes bien à votre domicile, grâce à la fonction GPS présente dans tous les smartphones.



Si les autorités remarquent que quelqu'un n'est pas chez lui, elles peuvent l'appeler dans les 15 minutes qui suivent pour lui demander des comptes (2 appels espacés dans un temps défini). Si la personne ne répond pas, la police se déplace jusqu'à son domicile.

On pourrait alors se dire, "mais il suffit juste d'éteindre son téléphone". Sauf que cette procédure s'applique également à ceux qui éteignent leur smartphone. Tous les Taïwanais ont l'obligation de laisser allumer leur appareil pendant toute la période de confinement.



Comparer à la France, il y a eu très peu d'interpellations depuis le début du confinement, puisque le dispositif est efficace et permet aux autorités d'avoir une visibilité instantanée sur une personne qui aurait un peu trop tendance à sortir de chez elle.

Des plaintes liées à des problèmes de confidentialité ont très vite été déposées, mais le gouvernement taïwanais n'abandonne pas son dispositif avançant le fait que vu la gravité du Covid-19, il faut savoir prendre des décisions strictes.

Source