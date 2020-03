Attestation de déplacement : la nouvelle version est disponible

Pour consulter les nouvelles consignes et télécharger cette nouvelle version, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel et ne pas vous faire piéger par des sites malveillants. Pour rappel, il vous faudra imprimer ou recopier à la main cette attestation : la version numérique sur smartphone n'est pas autorisée par les forces de l'ordre.

Si vous avez suivi les JT de la veille, lundi 23 mars, vous êtes donc au courant que le confinement mis en place par l'État français se durcit quelque peu, avec la modification de certaines règles, notamment pour les sorties. Ainsi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la mise en ligne d'une nouvelle attestation de déplacement plus claire, qui explique mieux sous quelles conditions il est possible d'aller dehors. Ce soir, cette version mise à jour est rendue officiellement disponible au téléchargement.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.