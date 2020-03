iPad Pro : à quoi sert le capteur LiDAR ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

La semaine dernière, Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro 2020 avec un scanner LiDAR, une double caméra arrière, sa puce A12Z Bionic et son nouveau Smart Keyboard appelé Magic Keyboard.



Une bien belle nouvelle pour les consommateurs qui attendaient cette mise à jour pour passer à la caisse et s'offrir une véritable tablette professionnelle puissante.



Seulement, nombreux sont les lecteurs à se poser la question : à quoi sert le fameux capteur LiDAR ? Nous allons y répondre dans cet article.

Le mystère du capteur LiDAR de l'iPad Pro

La technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) permet de mesurer des distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source. Extrêmement sophistiquée, cette technique sera employée par la NASA pour sa prochaine mission sur Mars. Nous l’avons adaptée afin qu’elle puisse se glisser dans le boîtier si fin et si léger de l’iPad Pro.

Voilà la définition que donne Apple sur son site officiel concernant son capteur LiDAR dans le but de "mesurer la réflexion de la lumière" et d'ouvrir de nouvelles possibilités dans le monde de la réalité augmentée.



On parle plus ou moins d'une variante du capteur ToF (Time-of-Flight) attendu pour l'iPhone 12, qui est notamment utilisé au sein des voitures autonomes : le module permet de détecter les obstacles et d'évaluer leurs distances.



Alors, pour quelles fonctionnalités ? Apple va certainement s'en servir pour ses applications maisons comme Mesures, mais également pour proposer des nouveautés aux développeurs.



Mais, est-ce que cela justifie la mise en place d'un tel capteur ? Certainement pas... Mais, Apple semble beaucoup miser sur la réalité augmentée dans le futur, notamment avec ses futurs capteurs de localisation et aussi... ses lunettes 3D.



Est-ce qu'on pourrait y voir une nouvelle pierre à l'édifice qui prépare l'arrivée de ce gadget à base d'ARKit ? Très certainement...