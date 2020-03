Xcode 11.4 est disponible au téléchargement

Xcode 11.4 permet donc de développer des apps pour iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS Catalina 10.15.4. Les développeurs peuvent profiter des nouveautés suivantes :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.