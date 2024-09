La mise à jour 10.4.11 de GarageBand sur Mac corrige une faille importante

Apple a publié une mise à jour importante de GarageBand sur Mac, son logiciel d'édition audio numérique. Si aucune nouveauté fonctionnelle n'est à signaler, elle apporte un important correctif de sécurité pour les utilisateurs. Si vous l'utilisez, pensez à mettre à jour l'application rapidement.

Une mise à jour pour GarageBand

Malgré des notes de version laconiques sur Mac App Store, Apple a publié un article sur son site de support indiquant que GarageBand 10.4.11 pour macOS corrige une faille de sécurité susceptible d'entraîner "l'arrêt inattendu de l'application ou l'exécution de code arbitraire" lors du traitement d'un fichier conçu de manière malveillante. Apple indique qu'un "problème d'utilisation après la libération a été résolu grâce à une gestion améliorée de la mémoire".

Disponible pour : macOS Ventura et macOS Sonoma

Impact : Le traitement d'un fichier malicieusement conçu peut entraîner l'arrêt inattendu de l'application ou l'exécution de code arbitraire.

Description : Un problème de type " use-after-free " a été corrigé avec une gestion améliorée de la mémoire.

CVE-2024-23300 : Marc Schoenefeld, Dr. rer. nat.

Pour ceux qui ne connaissent pas GarageBand, il s'agit d'un puissant éditeur audio gratuit et d'un logiciel de création d'Apple. L'application comprend des instruments virtuels, une vaste bibliothèque de sons, la prise en charge de plusieurs pistes, des leçons de guitare et de piano, et bien d'autres choses encore. L'application est disponible pour iOS, iPadOS et macOS. On attend d'ailleurs une version optimisée pour visionOS.

Grâce à sa conception intuitive et moderne, il est facile d'apprendre, de jouer, d'enregistrer, de créer et de partager vos succès dans le monde entier.

Vous pouvez installer la dernière version de GarageBand pour macOS sur le Mac App Store. La version pour iPhone et iPad est également téléchargeable gratuitement sur l'App Store, mais n'a pas été mise à jour. La faille ne concerne donc que macOS.



PS : GarageBand est aussi très pratique pour créer des sonneries sur iPhone.

Télécharger l'app gratuite GarageBand