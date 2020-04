Attestation de déplacement : une version smartphone le 6 avril

Durant le confinement, si vous devez sortir, vous vous devez d'avoir une raison valable aux yeux de l'État, mais également de remplir une attestation de déplacement en entrant différentes informations.



Lorsque cette obligation a été mise en place, nous pensions alors qu'il était possible de l'avoir dans un format digital et donc de l'éditer et de le présenter via son smartphone.



Une alternative rapidement bottée en touche par le gouvernement qui vient de confirmer qu'une version mobile serait disponible le 6 avril prochain.

L'attestation de déplacement arrive sur smartphones

Le ministère de l’Intérieur, Christophe Castaner, estime que le confinement est bien respecté et déclare qu'une version digitale de l'attestation de déplacement sera disponible le 6 avril prochain.

À partir de lundi, nous mettons en place une attestation numérique en complément du dispositif papier. Le service sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Désormais, les Français se sont approprié les règles du confinement, il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil.

Une bien belle nouvelle, surtout pour les personnes n'ayant pas d'imprimante à portée de main et qui n'ont alors pas le choix que de la recopier à la main.

On pourra éditer le formulaire, depuis son smartphone, afin de le présenter aux policiers grâce à un QR Code. Nous n'avons pas voulu d'une application comme celles que nous avons vu fleurir lors des premiers jours du confinement, car il y avait un risque de piratage des données.



