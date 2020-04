iMazing Configurator et Profile Editor pour gérer les flottes d'appareils iOS

Il y a 37 min

Alban Martin

iMazing, l'outil populaire de sauvegarde des données pour appareils Apple, vient de publier deux nouveaux outils pour les administrateurs informatiques Apple : iMazing Configurator et iMazing Profile Editor. Pratique en entreprise, ils vont aider à la configuration groupée d'iPhone et d'iPad, comme peut le faire Apple Configurator.



Si vous êtes intéressé en tant que particulier, iMazing propose l'équivalent d'iTunes pour gérer son iPhone ou iPad avec des fonctions complètes de sauvegarde et transfert qui s'étendent même à WhatsApp par exemple.

iMazing Configurator vs Apple Configurator

Si vous vous demander pourquoi utiliser iMazing plutôt que Apple Configurator, sachez qu'il s'agit surtout d'ergonomie et de simplicité. Les deux font le même travail, mais Apple Configurator est moins intuitif.



Voici quelques exemples de choses qu'il peut faire :

Appliquez des Blueprints (configurations comme un ghost sur PC) à plusieurs appareils iOS simultanément.

Ajoutez des fichiers aux plans et choisissez l'application vers laquelle ils doivent aller, y compris les applications intégrées.

Remplacez les paramètres par défaut des apps.

Gérez les appareils qui contiennent déjà des données sans les effacer.

Gérez une bibliothèque locale d'applications téléchargées depuis l'App Store.

Les automatisations de pré-configuration et de post-configuration incluent un contrôle de l'état de la batterie, une action de lancement de l'application et plus encore.

Partagez ou enregistrez des Blueprints, grâce au format .blueprint crypté AES-256.

Accélérez l'inscription MDM avec un mode d'inscription sans effort.

Les sauvegardes du même appareil sont versionnées pour se prémunir contre la perte de données.

iMazing Configurator n'est disponible que pour les entreprises, mais avec une période d'essai.

Profile Editor : gratuit sur Mac

Et pour aller avec, iMazing a également publié un outil gratuit pour créer des profils de configuration compatibles avec les systèmes de gestion des appareils mobiles, iMazing Configurator et Apple Configurator. Voici quelques actions possibles depuis le Profile Editor :

Créez, modifiez et enregistrez des fichiers de profils de configuration (.mobileconfig).

Chargez et modifiez les fichiers de profil à partir d'autres sources.

Définissez les paramètres des appareils iOS, iPadOS, macOS et tvOS.

Définissez les paramètres des applications macOS tierces populaires.

Filtrez et recherchez rapidement des paramètres spécifiques.

Télécharger l'app gratuite iMazing Profile Editor