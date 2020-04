VoLTE et VoWiFi : les appels améliorés sur LaPoste et Prixtel

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Alors que SFR, Orange, Bouygues et Free Mobile proposent des appels 4G VoLTE et les appels VoWiFi à la maison, LaPoste Mobile et Prixtel viennent de rejoindre l'aventure.



Pour mémoire, les appels VoLTE permet d'avoir une numérotation instantanée et des appels HD, alors que le VoWifi utilise le réseau domestique sans fil pour améliorer qualité et réception.

Les MNVO aussi sur la VoLTE et le VoWiFi

Les deux opérateurs virtuels, les MNVO comme on dit, que sont La Poste Mobile et Prixtel rejoignent donc les rangs de la VoLTE et du VoWiFi. A priori, les services sont en place depuis quelques jours voire semaines mais les opérateurs ne communiquent que maintenant.



On vous rappelle qu'il est nécessaire de les activer, si vous voulez en profiter. Personnellement, le VoWifi m'a causé plus de soucis qu'il en a résolu (testé chez Sosh et Bouygues).



Comment activer la VoLTE

Certains opérateurs activent cette fonctionnalité par défaut. Pour vérifier si la fonctionnalité VoLTE est activée, accédez à Réglages > Données cellulaires > Options, puis activez le réglage VoLTE ou Activer la LTE.



Comment passer des appels Wi-Fi sur votre iPhone en VoWifi

Activez la fonctionnalité Appels Wi-Fi dans Réglages > Téléphone > Appels Wi-Fi. Il se peut que vous deviez saisir ou confirmer votre adresse pour les services d’urgence.

La mention « Wi-Fi » s’affiche alors après le nom de l’opérateur dans la barre d’état lorsque la fonctionnalité Appels Wi-Fi est disponible.



Source + Source