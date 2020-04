AnyTrans est gratuit sur Mac et PC (alternative à iTunes)

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Lancée lors de la sortie d'iOS 13, la nouvelle version de AnyTrans d'iMobie qui permet de sauvegarder vos données de manière bi-directionnelle entre l'ordinateur et l'iPhone (ou l'iPad) vient de passer à gratuit au lieu de 49,99€.



Il s'agit d'une très bonne alternative à iTunes qui n'est d'ailleurs plus disponible sur macOS Catalina. Pour réaliser les sauvegardes de vos données d'iPhone ou d'iPad, vous pouvez donc installer gratuitement AnyTrans 8.5.

AnyTrans : plus complet qu'iTunes

Déjà présenté à plusieurs reprises, AnyTrans est un excellent gestionnaire de données pour iPhone et iPad qui offre trois modes de sauvegardes (complète, partielle ou automatique sans fil) et surtout plus de possibilités que le logiciel d'Apple.



Parmi les petits plus de AnyTrans, on note la Prévisualisation des fichiers de la sauvegarde, la restauration sélective pour choisir ce qu'on récupère, la sauvegarde des données non récupérées par iTunes comme les conversations WhatsApp, Viber et autres, les sonneries, les musiques et autres qui se trouvent sur l'iPhone mais pas sur le Mac ou PC (récupération bi-directionnelle).

Outre ces trois modes, il y a plus de flexibilité et de possibilités avec AnyTrans 8. Vous pouvez prévisualiser des fichiers de la sauvegarde, y compris la sauvegarde iTunes et iCloud. De même, vous pouvez sélectionner et restaurer ce que vous voulez uniquement, sans la restauration complètement aveugle de tout l'appareil.



Autre nouveauté, la recopie et l'enregistrement de ce qui se passe sur l'écran de votre iPhone. Pratique pour ceux qui ne savent pas faire avec QuickTime sur Mac.



Sans oublier qu'on peut gérer les apps directement depuis le logiciel, qu'on peut transférer les données d'un iPhone à un autre (ou même entre Android), on peut récupérer et convertir les photos directement, etc.



Bref, le logiciel de iMovie est complet et gratuit pendant le confinement sur MacOS et Windows. Par contre, la gratuité semble limitée à 3 mois, mais c'est déjà suffisant pour réaliser sauvegardes et transferts.



Pour télécharger le logiciel gratuitement dans sa dernière version 8.5 et traduit en français, rendez-vous sur ce lien :



Puis après l'installation (qui télécharge quelques données supplémentaires), entrez un email et un mot de passe pour accéder au service.



PS : voici le mode sombre sur Mac :