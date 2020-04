Test du POKKET MIXER pour les DJ nomades

Johan Diacono

Aujourd’hui, bien qu’il ne soit pas spécifique à l'univers Apple, nous allons nous attarder sur le POKKET MIXER qui, comme son nom l’indique, est un mixeur de poche voué à mixer deux pistes audio made in Berlin ! (Oui oui deutsch qualität comme dirait une certaine pub). Un accessoire très intéressant signé The Pokket et qui s'adapte très bien avec l'iPad par exemple. Vous allez voir.

Présentation du Pokket Mixer

Pour commencer, laissez moi vous conter sa petite histoire :

En 2009, lors d’un trajet en bus pour relier Amsterdam depuis Berlin, deux passagers veulent brancher leurs lecteurs MP3 au poste du bus...peine perdue évidemment...

Frustré de cette expérience, l’un d’eux, une fois rentrés chez lui, cherchât donc de quoi « mixer » sans électricité pour les déplacements. Ne trouvant rien, il se mit à étudier l’électronique afin d’élaborer un modèle en « circuit passif ».

Le POKKET MIXER allait naître (après la validation du brevet et l’enregistrement de la marque bien évidemment).

Après la réalisation « fait main » et la vente du premier modèle, le POKKET MIXER est maintenant distribué à travers le monde. Depuis 2011, la production manuelle est assurée dans un atelier Berlinois et son magasin dédié ouvrât également en 2011.

Comme arguments, la marque revendique la facilité d’utilisation, de transport, la démocratisation du Djing et bien sur, le fait que le POKKET MIXER ne nécessite aucune alimentation grâce au circuit passif qui utilise le signal normalement destiné aux écouteurs.

Déballage et premières impressions

A présent, voyons ce petit boîtier fait main de plus près.

L’emballage est de très bonne facture, un film plastique rigide protège la boite en carton qui est du même coloris que le POKKET MIXER.

L’emballage affiche l’inscription « German Design Award Spécial Mention 2014 ». C’est une cérémonie officielle comportant un jury international reconnu qui identifie et présente des tendances uniques en matière de design. Bref, un concours qui fait progresser la scène axée sur le design et qui garantit une bonne visibilité au produit.

Une fois l’emballage ouvert, un étui en velours siglé «POKKET MIXER se dévoile ainsi que deux câbles jack 3.5 qui servent à relier les deux entrées du mixeur aux sources audio.

Le déballage nous donne une notice, une garantie, un autocollant POKKET MIXER (très sympathique), un câble jack 3.5 coudé et un autre vers RCA pour la sortie principale.

Cependant, le précieux est encore caché dans son écrin !

Allez, venons en au fait, parmi les 12 modèles disponibles (hors édition spéciale), je vous présente le POKKET MIXER « Beach Blue ».

La partie supérieure est en aluminium tout comme les potards. L’ensemble parait robuste et surprend par sa légèreté (130g). Les potards n’ont pas de jeu et le tout est bien assemblé avec la partie inférieure qui elle, est en plastique.

La partie supérieure permet de connecter les deux entrées ligne au format jack 3.5 et de brancher la sortie principale toujours en jack 3.5.

La partie inférieure elle, donne accès au branchement et au réglage du volume de pré-écoute via un casque dont l’impédance se réglera automatiquement.

Côté encombrement, son nom lui sied à ravir car, le mixeur tient effectivement dans une poche avec ses 10,9 cm de longueur, 7,8 cm de largeur et 2,8 cm d’épaisseur (je vous laisse juger par rapport à ma main de taille très standard).

Côté technique

Le déballage terminé, attardons nous sur ses spécifications. On dispose donc du contrôle des éléments suivants :

Réglage des 3 bandes d’égalisation par voie (basses, médium et aiguës),

La pré-écoute de la voie de gauche ou de droite via le bouton LISTEN,

Un crossfader pour passer d’une voie à l’autre,

Le réglage du volume de casque,

L’activation ou non de l’égalisation via le bouton EQ,

Et bien évidemment, le réglage du volume de la sortie principale.

Concernant l’activation ou non de l’égalisation, je n’en comprend pas l’intérêt car c’est un mixeur et donc, sa fonction première...

Pour ma part, son utilisation va me servir à mixer des podcasts ou faire des tests de mix et des Jam chez moi sans avoir à m’encombrer d’une table de mixage (et pourquoi pas la promener avec moi à la plage cet été).

Pour réaliser le test, je connecte le POKKET MIXER à mon Traktor Audio 2 qui elle, est reliée à mon iPad Pro sur lequel tourne l'app

L'ensemble est alors relié à une paire d’enceintes M-AUDIO AV40.

Verdict

Après un bon mois d’utilisation, le POKKET MIXER tient ses promesses à un point près que j’évoquerais plus bas.

Comme dit précédemment, pas besoin d’alimentation, c’est donc du Plug and Play...on connecte ses sources audio et sa sortie audio et on est prêt !

Tout d’abord, il est bon de savoir que le mixeur ne possédant pas de réglage de gain, il faudra comme expliquer par le constructeur, veiller à mettre la source sonore au maximum et à égaliser les volumes si nécéssaire ( à savoir qu’une version nommée « Volume PLUS » à vu le jour pour contourner les limites de volume européennes et ainsi rajouter 10 dB en sortie principale).

Les coupures de fréquences elles, s’effectuent bien lorsque le potard correspondant est mis à zéro (on n’atteint pas le rendu d’un filtre de type Z qui coupe complètement la fréquence mais c’est très bien) ou lorsque l’on « boost » le signal en augmentant la fréquence.

La pré-écoute pour sa part, remplit bien son rôle mais, il faut savoir que l’on ne peut entendre les réglages effectués sur la piste en pré-écoute car, comme indiqué par le constructeur, contrairement à la plupart des mixeurs DJ professionnels, l’égaliseur de POKKET MIXER ne se trouve pas au casque mais au canal sortant principal.

Concernant le point que je trouve regrettable, celui-ci est en rapport avec le crossfader.

En effet, lorsque je le fais glisser pour changer de voie, le volume baisse considérablement et ne permet donc pas de faire un mix fluide. Je trouve cela très désagréable car cela oblige à jouer avec le volume dans l’application. Côté pratique, on a vu mieux...je n’imagine meme pas sil faut régler le volume d’un MacBook et d’un iPhone en parallèle pour assurer un mix fluide.

Les joies du « circuit passif » atteignent là leurs limites...

Pour cette raison, je ne donnerais pas la note maximale bien que, la qualité de conception soit optimale et que l ‘esprit premier du POKKET MIXER soit respecté par sa facilité d’utilisation et sa mobilité.

Cependant, il est à retenir que grâce a ce POKKET MIXER, avoir une paire d’enceinte suffit à faire la fête !



Si cela vous intéresse, il est assez difficile à trouver sur Amazon (rupture actuellement). On peut le commander par exemple sur Bax-Shop à moins de 140€.

Les +

Encombrement minimal,

Ne nécessite pas d’alimentation,

La finition,

La qualité de fabrication.

Les -

Crossfader qui baisse le volume de la piste jouée lorsque l’on change de voie,

Réglages effectués sur la piste en pré-écoute non audibles.

Notre avis sur "Pokket Mixer" ( The Pokket )