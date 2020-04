Bar None : un utilitaire Mac pour désactiver la Touch Bar

Si vous avez un Macbook Pro récent, vous avez peut-être une Touch Bar. Il s'agit d'une rangée de touches remplacée par un mini écran OLED qui affiche dynamiquement tout un tas d'option. Pratique à l'usage, cette nouveauté d'Apple est très polarisante. Elle divise autant qu'elle plait.



Pour ceux qui en ont marre d'activer par mégarde Siri ou la touche ESC, il y a désormais Bar None.

Bar None : pour ceux qui détestent la Touch Bar

Si vous détestez, méprisez ou haïssez la Touch Bar (qui vient désormais d'office sur le Macbook Pro 16 par exemple), foncez sur Bar None, la nouvelle application gratuite de Shaun Inman. Avec un but et un seul, Bar None s'assure que vos gestes malencontreux ne déclenchent pas une réaction de votre ordinateur portable préféré.



En fait, Bar None est un poil plus subtil car il ignore tous les tapotements, sauf si vous restez d'abord appuyé sur la touche "fn". Ainsi, vous pourrez tout de même en profiter en cas de besoin.



Comment ça marche ? Bar None intercepte simplement tout ce qui est tapé au clavier et ignore les touches venant de la barre numérique.



Si l'app est gratuite, en revanche le développeur de Little Fingers ne propose aucun support et ne répond pas aux questions. Par contre, il explique comment le mettre en route car Bar None nécessite quelques permissions de macOS qu'il faut activer à la main.



Une fois installé, Bar None vous demandera donc de valider la permission d'accéder à des fonctions d'accessibilité. Tapez sur le cadenas, entrez votre mot de passe puis cochez la case près de l'icône de l'app.





Ensuite, il faut aller dans les réglages systèmes du clavier pour préciser que la Touch Bar doit afficher les touches F1, F2, etc. Et voilà, vous êtes parés !



A noter que l'app s'affiche alors dans votre barre d'état en haut et peut être lancée automatiquement à chaque redémarrage.



Qui déteste la Touch Bar parmi vous ? Pourquoi ?