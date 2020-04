Les experts de Halide détaillent l’iPad Pro 2020 et son LIDAR

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les experts en photographie de l'application Halide Camera pour iPhone ont publié aujourd'hui un nouveau billet à propos du nouveau système de caméra de l'iPad Pro 2020. Cela inclut la nouvelle caméra ultra grand angle et le scanner LiDAR, et pourquoi l'iPad ne prend toujours pas en charge le mode Portrait. Ils avaient déjà fait cela pour le triple capteur de l’iPhone 11 Pro.

Le capteur LIDAR n’est pas fait pour la photo mais pour la 3D et la réalité augmentée

Halide propose donc des informations détaillées sur les nouveaux composants photo de la tablette la plus chère d’Apple. On commence avec la caméra ultra grand angle du nouvel iPad Pro. Ce dernier n’est pas aussi bon que celui des iPhone 11 et 11 Pro qui possèdent un capteur beaucoup plus grand (et meilleur) que l'iPad. Le capteur ultra-large sur iPhone est comparable à l'ultra-large sur iPad en qualité, mais l'iPad est de résolution inférieure.



Du coup, pas de mode nuit, Deep Fusion ni même de mode portrait. C’est la grosse déception mais le mode Portrait n’est pas disponible sur iPad Pro, alors même qu’il y a un capteur 3D comparable à Face ID. Oui mais ils ne sont pas taillés pour la même fonction. Halide explique pourquoi le nouveau scanner LiDAR n'est pas nécessairement conçu avec le mode Portrait à l'esprit.



Le capteur Face ID essaie de résoudre uniquement une zone de la taille d'un visage humain, avec suffisamment de précision, vous pouvez l'utiliser comme dispositif de sécurité. Le capteur LIDAR est conçu pour une détection à l'échelle de la pièce. Il est essentiellement optimisé pour numériser les pièces de votre maison. D’ailleurs les points projetés sont bien plus gros et espacés que Face ID.



Par contre, Halide ne mise pas sur le fait qu’Apple n’apporte jamais un mode Portrait à l’iPad car le machine learning fait déjà un excellent travail sur iPhone XR par exemple alors que son unique capteur arrière n’est pas très précis. Hors ici, l’iPad possède deux caméras, donc il est mieux armé de base, même si on occulte le scanner 3D.



Maintenant, parlons du scanner LiDAR. Également connu sous le nom de capteur 3D «Time of Flight» (ToF pour faire court ou temps de vol en français) est un capteur qui est exceptionnellement bon pour détecter la portée, comme ceux des voitures qui servent notamment au régulateurs de vitesse.



Les capteurs de caméra réguliers sont bons pour les images focalisées, en couleur. Le capteur LIDAR ne fait rien de tel. Il émet de petits points de lumière et, en rebondissant sur votre environnement, il multiplie le temps qu'il a fallu à la lumière pour revenir.



Et cela, il le fait très vite d’après Halide car on ne parle pas de milliseconde ou nanoseconde ici mais de picoseconde, soit 0,00000000000001 seconde.



C’est très bien mais à date, aucune API n'est disponible pour permettre aux développeurs d'accéder aux nouvelles données de profondeur. Les développeurs de Halide ont cependant créé une application de test appelée Esper. Ils ont capturer une cuisine tout en 3D et ont joué avec le résultat pour modifier l’environnement en temps réel et s’y balader en réalité augmentée. D’après eux, cela ouvre de nouvelle possibilités créatives en matière de vidéo et de jeux, bien que le scanner LiDAR ne puisse pas encore «améliorer notre photographie traditionnelle» à cause du bridage logiciel.



