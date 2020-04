Apple organise une session développeur sur l’accessibilité avant la WWDC 2020

La WWDC 2020 doit se tenir en juin prochain et inaugurer une toute nouvelle expérience en ligne en raison des préoccupations liées au COVID-19. Mais d'abord, Apple vient d’inviter certains développeurs sélectionnés à assister à une session sur l'accessibilité.



Les développeurs sont conviés par e-mail à s'inscrire à l'événement en direct le 23 avril 2020, comme l'a montré Steve Troughton-Smith sur Twitter.

Selon Apple, le webinaire porte sur la façon dont les développeurs peuvent améliorer leurs applications en prenant en charge les fonctionnalités d'accessibilité. Le plus intéressant est que les développeurs pourront interagir avec les ingénieurs Apple lors de l'événement en ligne. Comme lors de la semaine dédiée aux développeurs de la pomme.

Dans l’e-mail, Apple indique :

Chez Apple, nous pensons que la technologie est la plus puissante lorsqu’elle donne du pouvoir à tout le monde. Joignez-vous à nous pour un événement en ligne afin de découvrir comment vous pouvez tirer parti des fonctions d’accessibilité primées qui sont proposées par défaut sur les appareils Apple. Vous pourrez poser des questions pendant et après les sessions, et vous inscrire pour des consultations individuelles.