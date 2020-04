Twitter pour macOS : Une mise à jour ajoute la diffusion des tweets par ordre chronologique

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

L'application Twitter sur le Mac App Store a reçu une importante mise à jour hier. Les développeurs ont ajouté une fonctionnalité qu'apprécient particulièrement les utilisateurs du réseau social, c'est l'affichage des tweets sous forme chronologique. Il est possible dès maintenant si vous le souhaitez d'afficher les tweets par "Derniers Tweets". Vous verrez toujours le plus récent en tête de liste.

Une modification de l'affichage des tweets et des résolutions de bugs

Si vous êtes intéressé pour voir les tweets des personnes que vous suivez par les plus récents, vous pouvez le faire dès maintenant dans les paramètres de l'application Twitter sur macOS. La fonctionnalité était très attendue par les utilisateurs qui ont retrouvé l'application officielle en octobre 2019.

Twitter explique sur son blog : "En l'activant, vous resterez en haut de votre timeline et vous pourrez recevoir les derniers Tweets en continu - pas besoin de rafraîchir manuellement votre timeline".

L'application Twitter a été absente pendant plus d'un an et demi sur le Mac App Store, avant de réintégrer les rangs. Les utilisateurs s'étaient alors rapprochés des applications tierces comme Tweetbot (le plus populaire). Cependant en 2018, Twitter avait coupé les vannes dans son API, ce qui ne permettait plus aux applications (qui proposaient une expérience similaire à celle de l'application officielle) de mettre à disposition une timeline par ordre chronologique.



Après le screen qu'on vous a mis ci-dessus, nous avons mis à jour et testé à la rédaction d'iPhoneSoft le mode d'affichage "Derniers tweets" et il est vrai que dès qu'une personne que vous suivez publie un tweet, vous l'avez instantanément dans votre timeline. L'application macOS s'actualise en temps réel, même quand vous êtes sur Safari avec Twitter en arrière-plan.



