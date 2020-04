Benchmark : l’iPhone SE 2020 plus rapide que le XS mais pas le 11

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

L'Apple iPhone SE 2020 a fait ses débuts la semaine dernière et commence à arriver chez les premiers clients. Si quelques privilégiés l’ont testé en long en large et en travers, en revanche certains se sont focalisés sur la puce A13 qui propulse le dernier iPhone d’Apple. On le rappelle, c’est le même SoC que celui de l’iPhone 11 Pro, qui coûte 1 159€.



Et après un premier benchmark, il y a petite surprise.

Une puce A13 un peu moins véloce dans l’iPhone SE

Tout le monde attendait de voir à quel point l'iPhone SE 2020 est performant avec ce processeur. Justement, AnTuTu, l'une des plateformes de benchmarking les plus populaires, a publié le score de référence de l'iPhone SE 2020 sur Weibo. Un chiffre assez inattendu que l’on va comparer avec les autres modèles de la marque.



Selon AnTuTu, l'iPhone SE 2020 a obtenu un respectable 492 166 points au test de référence. C’est bien mieux que la puce A12 - 443 337 points - qui équipe l'iPhone XS Max et qui coûte presque deux fois plus cher. L’écart est assez important mais moindre quand on compare le XS et l’iPhone 11 Pro.



En effet, l'iPhone 11 Pro qui contient le même SoC A13 Bionic, se comporte légèrement mieux dans le test avec 521 010 points. Si il n’y a pas une différence énorme avec le dernier SE, on pourrait penser que la puce A13 est légèrement bridée. Cela fait sens car l’appareil est plus petit avec un écran moins gourmand et une batterie plus faible. Mais il y a aussi la possibilité d’un écart du à la quantité de RAM. L'iPhone 11 Pro contient 4 Go de RAM aloes que l'iPhone SE 2020 contient 3 Go de RAM.



Quoi qu'il en soit, une chose est claire : l'iPhone SE 2020 est l'un des smartphones les plus puissants que vous puissiez acheter et à un prix canon ! Surtout qu’on trouve déjà quelques promos !