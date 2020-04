Comment ajouter la touche Echap sur Magic Keyboard (iPad Pro)

Alban Martin

Le tout nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro a beau être un atout sur les derniers iPad Pro avec son clavier rétro-éclairé, son trackpad et sa charnière très flexible, l'accessoire à plus de 300€ ne permet pas d'avoir des raccourcis pour le son, la luminosité ou encore pour "sortir". La touche ESC ou Echap en français n'est pas disponible.



Heureusement, il y a une astuce logicielle pour l'avoir.

Comment personnaliser le clavier Magic Keyboard d'Apple

Pratique pour ceux qui utilisent des apps de codage, des terminaux à distance et autres applications professionnelles, la touche ESC peut être émulée grâce à iPadOS 13.



Voici comment faire, une fois que votre Magic Keyboard est en place :

Aller dans Réglages

Aller sur Général

Aller sur Clavier

Sélectionner Clavier physique

Sélectionner l'option Touches de modification

Une fois arrivé à cet écran, vous aurez la possibilité de personnaliser cinq touches différentes : Verrouillage des majuscules, Contrôle, Option, Commande et Globe. Le plus pratique est certainement d'affecter la touche Echap au verrouillage des majuscules dont on ne se sert que très peu en général.







Pour ce faire, appuyez sur l'option "Touche Verr. Maj" et choisissez l'option "Echap". Maintenant, chaque fois que vous appuyez sur la touche de verrouillage des majuscules, elle fonctionnera comme une touche d'échappement.



Qui avait besoin de cette astuce sur son iPad Pro ?