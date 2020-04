Attestation de déplacement sur smartphone : maintenant en mode sombre

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

3

Si vous souhaitez sortir pendant ce confinement, vous savoir qu'il vous faut une bonne raison mais aussi remplir une attestation de déplacement. Depuis le 6 avril, on peut le faire directement sur iPhone ou Android.



Justement, le générateur d'attestation numérique vient de recevoir une mise à jour avec quelques options d'accessibilité, dont un mode sombre bienvenu.

L'attestation de déplacement en fond noir

Si vous avez configuré votre téléphone en mode sombre (cf activer le mode sombre sur iOS), vous verrez alors le générateur d’attestation sur fond gris foncé. Si vous y êtes déjà allé auparavant, le site vous proposera une mise à jour. En cliquant sur le bouton, vous aurez alors le formulaire en version sombre. Pratique pour les yeux, mais aussi les personnes qui utilisent les fonctions d'accessibilités comme l'augmentation du contraste.



Comme on peut le voir dans les derniers commits du code (disponible sur Github), les développeurs avaient pour objectif d’améliorer l’accessibilité du générateur d’attestation numérique de déplacement. Voilà qui aidera les mal-voyants donc, mais aussi les personnes préférant tout afficher en noir. Vous noterez d'ailleurs que notre site iPhoneSoft est désormais compatible avec le mode sombre sur iOS, Android et même Mac et PC.

Comment utiliser le formulaire numérique pour générer une attestation

Pour obtenir un formulaire de déplacement numérique pendant le confirment sur son iPhone ou Android, la démarche n'a pas changé. Il suffit de se rendre sur le site du gouvernement en cliquant sur ce lien et remplir les champs (identité, date de naissance, adresse, motif de sortie, date de sortie et heure de sortie). En quelques secondes c'est fait grâce au pré-remplissage de Safari par exemple qui propose nom, prénom et adresse. Sinon, il y a ceux qui ont utilisé un Raccourci pour remplir le formulaire, mais le gain de temps est très très faible.



A la fin, vous obtiendrez un PDF doté d'un QR Code. Il vaut mieux le sauvegarder dans Fichiers ou Dropbox par exemple, car Safari peut avoir besoin de la mémoire et ainsi "vider" la page web ayant généré le document.