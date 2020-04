Les boutiques MacWay vont rouvrir à partir de demain

Il y a 1 heure

Julien Russo

Alors que nous arrivons vers la fin du confinement, de nombreux commerçants commencent à rouvrir leurs boutiques. C'est le cas des célèbres chaines de magasins MacWay localisé un peu partout en France. En effet, la boutique qui se trouve au 35 rue de la Fayette dans le 9e arrondissement parisien va rouvrir ses portes dès demain.

Le grand retour du spécialiste de l'univers Apple

Comme toutes les autres entreprises, MacWay a préféré mettre en retrait ses équipes en magasin pour se concentrer sur les ventes en ligne, le temps que la situation se calme.

Maintenant que nous approchons de la fin du confinement, les magasins reprennent une activité et c'est le cas de MacWay qui va rouvrir demain sa boutique localisée dans le 9e arrondissement de Paris.

Les autres boutiques de Paris 6, Lyon, Illkirch-Graffenstaden, Strasbourg, Lille et Bordeaux suivront dès la semaine prochaine (aucune date n'est encore fixée).

Bien sûr, la réouverture des boutiques se fera avec la plus grande vigilance.

MacWay propose dans ses magasins des enceintes, des disques durs internes ou externes, des objets connectés et vend également des produits Apple, tel que le ferait un Apple Store. Au-delà de la vente, MacWay répare aussi vos iPhone, iPad et Mac. Les services de réparation ou d'installation de composants sont réalisés par des experts de l'univers Apple. Il s'agit d'un savoir-faire qui est en place depuis 1990.



Si vous n'êtes pas encore prêt à vous "déconfiner", vous pouvez aussi réaliser vos achats sur MacWay.com !

Il y a en ce moment jusqu'à -40% sur les disques durs du 27 avril au 3 mai. Mais évidemment surtout des iPhone comme l’iPhone 7 à 240€, des iPad, des MacBook, etc.

En plus, la livraison colissimo est offerte sans minimum d'achat.