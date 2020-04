Deezer utilise de l'IA pour trouver les musiques qui contiennent un langage explicite

Julien Russo

Une plateforme de streaming ce n'est pas que simplicité, c'est aussi de la modération telle que le ferait un réseau social. Quand un artiste utilise un vocabulaire inapproprié dans une musique (comme des insultes, des provocations envers les forces de l'ordre, des mots à caractère sexuel...) elle doit avoir le tag "EXPLICITE" et avoir un "E" à côté du titre. Des milliers de musiques échappent à cette signalisation, ce qui agace fortement Deezer.

Utiliser l'intelligence artificielle pour vérifier les musiques, une bonne idée !

Il y a des millions et des millions de musiques disponibles sur Deezer. Il est quasiment impossible de tout vérifier. Cependant, Deezer aurait peut-être trouvé la solution. Celle-ci réside dans l'intelligence artificielle. La plateforme de streaming expérimente en ce moment une IA capable d'écouter une musique et de signaler un ou plusieurs mots qui serait considérée comme explicite. Une remontée serait immédiatement effectuée pour qu'un employé de Deezer écoute la musique et confirme la mise en place d'une alerte comme quoi que cette musique n'est pas destinée aux plus jeunes.

Ce qui prend du temps dans un tel système c'est l'apprentissage. Comme un humain, une IA a besoin d'une formation pour savoir les attentes de son travail. Il faut l'entrainer encore et encore à trouver ce qu'elle doit signaler.

Deezer a joué récemment la carte de la franchise et affirme que le travail de l'intelligence artificielle est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de travail. La plateforme de streaming ne compte pas abandonner, puisque ça sera à l'avenir un poids en moins pour ses équipes responsables de ce type de tâche.

Si les résultats sont concluants, Deezer devrait pouvoir proposer un contrôle parental fiable pour ses utilisateurs les plus jeunes.

