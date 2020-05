UniConverter : l'outil de Wondershare pour convertir des vidéos sur Mac et PC

Dans la vie de tous les jours, il y aura toujours des moments où le besoin de posséder un convertisseur de vidéos se fera ressentir... Que ce soit pour compresser de gros fichiers, pour convertir des vidéos vers vos différents appareils ou tout simplement pour vos films, posséder un outil remplissant ses fonctions est primordial.



Sur ce blog, nous avons souvent chanté les louanges des logiciels provenant de chez l'éditeur Wondershare, à raison, car ils sont de qualité.



Le truc cool, c'est qu'ils ont développé une application remplissant la fonction de convertisseur : UniConverter.

UniConverter, le convertisseur pour votre Mac et PC

Une nouvelle fois, Wondershare nous fournit un outil complet et impressionnant permettant de convertir différents formats vidéos et audios, afin de les alléger ou de les rendre compatibles pour certains appareils.



De nombreux formats multimédias populaires, comme inhabituels, sont pris en charge puisque le logiciel se vante de convertir plus de 1000 types ! Il n'omet pas les dernières technologies, puisqu'il gère également le 4K et la réalité virtuelle. Vous pouvez retrouver la liste complète des formats et appareils compatibles avec Uniconverter à cette adresse.



Mais, alors, quels autres arguments a-t-il dans son sac ? Les développeurs ont réussi à créer un monstre de puissance et d'efficacité en créant une technologie de conversion sans perte.



Appelée APEXTRANS, cette dernière permet de convertir des vidéos sans aucune perte de qualité ou compression de la vidéo, mais également des performances accrues avec une vitesse 30x plus rapide. Pour être transparents, les créateurs du logiciel ont créé un article expliquant comment réduire la taille d'une vidéo avec VLC, tout en démontrant les avantages d'Uniconverter).



Le petit plus, c'est que si vous possédez vos vidéos sur différents appareils, il suffit de les relier à votre ordinateur : le logiciel détecte alors la nouvelle source et affiche toutes les vidéos disponibles pour commencer l'opération.

Bien sûr, si vous avez plusieurs vidéos à convertir, il sera possible de lancer des lots pour ne pas perdre de temps ! Si c'est la fusion de vidéos qui vous intéresse, c'est également possible grâce à l'outil dédié.

Téléchargez des vidéos directement sur Internet

L'autre fonctionnalité qui va forcément vous intéresser, c'est la possibilité de télécharger des vidéos provenant de divers sites web (attention tout de même aux droits d'auteur) : YouTube, Dailymotion, Facebook, ARTE... Plus de 10 000 espaces sont compatibles avec le logiciel, permettant ainsi de piocher des vidéos que vous souhaitez voir et revoir, même hors-ligne !



Sur ce lien, l'éditeur a fait un listing de 12 sites web permettant le téléchargement de vidéos YouTube, en faisant la comparaison avec Uniconverter et pourquoi le logiciel est bien plus intéressant.



Au final, avec Uniconverter, vous aurez un compresseur vidéo et d'images, un enregistreur d'écran, un convertisseur médias et VR et un outil pour télécharger sur différents sites web.



Si le logiciel vous intéresse, il est disponible sur Windows et sur Mac, par abonnement mensuel (39,99€), annuel (49,99€) ou à vie (59,99€). Bien sûr, une version d'essai est disponible pour vous faire tester l'outil avant de passer à la caisse !

