L'iPad 8 avec une puce A12 Bionic ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

C'est la bataille des leakers en ce moment du côté d'Apple. Après Ming-Chi Kuo, Jon Prosser, Ben Geskin et compagnie, voilà L0vetodream qui commence à se faire un nom. Cette fois, il évoque le futur iPad 8, la tablette d'entrée de gamme de la firme qui doit sortir cette année.



Selon lui, l'iPad 8 passerait de la puce A10 (qui équipe les iPad 6 et iPad 7) à la puce A12 Bionic de l'iPhone XS et l'iPhone XR.

L'iPad Air 3 sorti en 2019

L'iPad 8 aussi puissant que l'iPhone XS et l'iPad Air 3 ?

Celui qui avait prédit l'arrivée de l'iPhone SE 2020 (ils sont nombreux) et la date de sortie de l'iPad Pro 2020, a fait un rêve. C'est une manière de dire qu'il a mis la main sur une source attestant que la prochaine tablette pas chère d'Apple fera un bon en matière de puissance, rattrapant ainsi les iPad mini 5 et iPad Air 3 sortis l'an passé avec e même processeur.



Une rumeur pas si farfelue étant donné que le mieux renseigné de la planète Apple, Kuo, indiquait hier que la tablette passerait sur une nouvelle dalle de 10,8 pouces, contre 10,2 pouces actuellement. A moins que ce soit l'iPad Air 4 dont il s'agit.



En tout cas, l'iPad est toujours la tablette la plus vendue au monde, avec plus de 60% de parts de marché en 2019.



