Promo SFR : Le forfait BIG RED de 100 Go à 12€/mois

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Vous cherchez à changer de forfait mobile ? Ce coup de maître de RED by SFR va probablement vous intéresser. En effet, l'opérateur lance une nouvelle offre nommée "LE BIG RED" jusqu'au 18 mai. Au programme, on retrouve un forfait de 100 Go pour seulement 12€/mois. L'avantage c'est que le prix de l'abonnement ne double pas au bout de la première année !

SFR nous sort le grand jeu avec un forfait 100 Go !

On adore quand le mot "Big" prend tout son sens. La guerre entre opérateurs ne se termine jamais, après Bouygues Télécom et Orange qui se sont battus avec des offres de 80 et 100 Go pendant le confinement, c'est désormais SFR qui fait du bruit avec un forfait à 100 Go pour seulement 12€/mois.



Dans le forfait on retrouve :

Les appels illimités

SMS et MMS illimités

100 Go de data en France métropolitaine

de data en France métropolitaine 8 Go de data dans toute l'Europe et dans les DOM

de data dans toute l'Europe et dans les DOM Un forfait sans engagement et sans augmentation de prix l'année suivante

L'atout majeur de ce forfait, c'est que vous pourrez ajouter une option pour profiter de la 4G sur votre Apple Watch (si celle-ci est compatible avec les données cellulaires), ça coûte seulement 5€/mois. SFR explique : "Utilisez votre montre connectée en parfaite autonomie sur notre réseau mobile 4G, avec l'option Montre Connectée de RED by SFR, directement souscriptible depuis votre smartphone."



Le forfait BIG RED est disponible jusqu'au 18 mai. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce qu'il n'est pas sûr que l'offre soit prolongée.

Les petits détails à savoir...

Dans un forfait mobile, il y a toujours des petites lignes. Avec ce forfait vous pourrez utiliser le partage de connexion avec vos 100 Go, mais aussi avec vos 8 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Au-delà des 100 Go le débit est réduit. Les SMS/MMS illimités sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Quand vous avez épuisé la data mensuelle en France métropolitaine, SFR vous proposera une recharge de 50 Go à 10€ (possible qu'une fois par mois). Tous les autres détails sont à retrouver en bas de la page dans "Mentions légales".