RED SFR offre un iPhone X si vous vous engagez sur un forfait 100 Go à 15€/mois

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1



Avec RED by SFR, ce sont toujours des promotions inattendues, après plusieurs mois d'incroyables réductions sur ses forfaits généreux en data, l'opérateur continue son coup de maître en offrant un iPhone X reconditionné 64 Go. Découvrez le "RED Deal", un bon plan incontournable !

Un iPhone X offert

C'est inédit depuis la création de RED by SFR, l'opérateur propose en ce moment un iPhone X offert si vous souscrivez au forfait mobile à 15€/mois avec un engagement de 24 mois.

Quelques détails sont à connaître à propos de l'iPhone, il ne s'agit pas d'un iPhone neuf, mais d'un modèle reconditionné avec le statut "État correct" (et la certification approuvée RED), il sera nettoyé et toutes les fonctionnalités auront été vérifiées avant l'expédition.



Inutile de vous dire "oui, mais il va arriver en panne ou il sera dégradé à certains endroits", ce ne sera pas le cas. Toutefois, il est possible qu'il comporte quelques micro-rayures discrètes.

Comme il s'agit d'un smartphone reconditionné, le choix est limité, RED by SFR ne propose que la finition Gris Sidéral avec une capacité de stockage de 64 Go.

Bonne nouvelle, vous avez une garantie de 24 mois, une expédition rapide et un iPhone débloqué !

En ce qui concerne le forfait, c'est le grand luxe !

RED by SFR inclut dans l'abonnement :

100 Go de data en France métropolitaine (en 4G et 4G+)

en France métropolitaine (en 4G et 4G+) Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Union européenne et depuis les DOM

en France métropolitaine, depuis l'Union européenne et depuis les DOM 15 Go de data en 4G en Union européenne et dans les DOM

Attention à ce forfait, vous serez engagé sur une période de 24 mois, RED by SFR ne veut pas toujours dire "sans engagement". Si vous résiliez en cours d'abonnement, vous devrez payer les mois qui vous restent jusqu'au 24e mois. À noter que sur la dernière année, les mensualités restantes peuvent se diviser par 2 grâce à la loi Chatel.



L'iPhone X a vu le jour en 2017, c'est le premier iPhone qui comporte un plein écran OLED et une encoche, c'est à partir de cet iPhone que le design a complètement été révolu dans la gamme iPhone.

Ce modèle embarque une résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp, le 3D Touch, la puce A11 Bionic avec architecture 64 bits, le coprocesseur de mouvement M11, un appareil photo grand angle et téléobjectif de 12 mégapixels, un mode portrait, l'enregistrement vidéo en 4K à 60 i/s, le Face ID... Il pourra accueillir iOS 16 dans quelques jours.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.