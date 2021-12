RED by SFR : 200 Go pour 12€/mois et 100 Go pour 10€/mois (+ un forfait 5G)

Il y a 46 min

Forfaits

Julien Russo

Réagir



En ce 22 décembre 2021, nous avons une pensée particulière pour nos amis belges qui profitent de promotions à 29,99€/mois pour seulement 40 Go de data. Ils n'ont pas la chance d'avoir les incroyables offres que nous proposent nos opérateurs en France. L'une des meilleures promotions de Noël est sans aucun doute chez RED by SFR...

Vous avez encore un peu plus de

24 heures pour souscrire

Vous faites partie de ceux qui attendent les moments stratégiques dans l'année pour changer d'opérateur mobile et bénéficier d'une importante remise sur votre forfait ?

Vous êtes loin d'être la seule personne à profiter des soldes, du Black Friday ou de la période de Noël pour trouver la promotion qui va vous vendre du rêve !



Après une multitude de bons plans depuis début novembre, RED by SFR semble être le grand gagnant de cette "lutte acharnée" pour attirer les nouvelles souscriptions.

L'opérateur propose en ce moment trois offres invraisemblables qui vont certainement faire beaucoup de mal aux concurrents qui eux préfèrent rester sur un terrain "plus confortable" et ne pas faire de folies !



Dès maintenant, vous pouvez souscrire à :

Un forfait RED by SFR avec 100 Go de data en 4G , les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 14 Go d'internet en 4G depuis l'Union européenne et les DOM.

Pour seulement... 10€ par mois sans engagement .

, les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 14 Go d'internet en 4G depuis l'Union européenne et les DOM. Pour seulement... . Un forfait RED by SFR avec 200 Go de data en 4G , les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 17 Go d'internet en 4G depuis l'Union européenne et les DOM.

Pour seulement... 12€ par mois sans engagement .

, les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 17 Go d'internet en 4G depuis l'Union européenne et les DOM. Pour seulement... . Un forfait RED by SFR avec 130 Go de data en 4G/5G, les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 15 Go d'internet en 4G depuis l'Union européenne et les DOM.

Pour seulement... 24€ par mois sans engagement.

À quoi s'attendre après la souscription ?

RED by SFR s'engage à plusieurs choses si vous souscrivez :

Vous pouvez partir quand vous le souhaitez et sans payer de frais de résiliation.

Vous avez la possibilité de faire une portabilité entrante, c'est-à-dire d'emporter votre numéro de votre ancien opérateur vers RED by SFR (en contactant le 3179 depuis votre ligne mobile actuelle).

Vous avez une équipe de 500 conseillers disponibles tous les jours par chat de 8h à 21h (sauf les jours fériés).

Que vous soyez sur iOS ou Android, vous avez une superbe application RED & Moi pour suivre votre consommation, votre hors forfait ou encore gérer vos options. Elle est belle, pratique et très complète !

Une qualité de réseau exceptionnelle que ça soit en 4G+ ou en 5G. Même si vous n'êtes pas sur une offre classique de SFR, l'opérateur ne fait pas de différence entre ses clients. Aucun bridage, des performances au maximum et un réseau accessible quasiment partout.

Option Apple Watch et Galaxy Watch

En souscrivant à l'une de ces trois offres promotionnelles de RED by SFR, vous pouvez aussi activer une option 4G à seulement 5€/mois pour votre Apple Watch ou Galaxy Watch. L'option est sans engagement et vous pourrez y souscrire directement depuis votre smartphone.

Attention à bien avoir l'Apple Watch compatible cellulaire, sinon ça va être un grand moment de solitude...