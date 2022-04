B&You se lâche complètement avec un forfait 200 Go à 14,99€/mois

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

4



Que ça soit les Belges, les Allemands ou les Italiens, tous nos voisins européens hallucinent quand ils voient les prix de nos forfaits mobiles et la quantité de data à l'intérieur. B&You va encore en choquer plus d'un avec 3 nouveaux forfaits à un tarif défiant toute concurrence.

5 Go, 100 Go et 200 Go à moins de 15€

"Pour des gigas à prix fou, votez Very B&You !", la marque de Bouygues Télécom profite des élections présidentielles pour sortir le grand jeu et essayer d'attirer une masse d'abonnés actuellement chez SFR, Orange et Free Mobile.

Jusqu'au 20 avril, B&You propose 3 forfaits mobiles en 4G à un prix exceptionnel, c'est le moment d'en bénéficier, car ça ne va pas durer longtemps.

B&You 200 Go à 14,99€/mois

Dans ce forfait au tarif inattendu, voici ce que vous retrouvez :

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

200 Go d'internet en 4G avec 20 Go utilisable en Europe et dans les DOM

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Sans engagement

Pour souscrire à ce forfait, rendez-vous sur cette page.

B&You 100 Go à 12,99€/mois

Parce que 200 Go peut s'avérer gigantesque et beaucoup trop pour certaines personnes, B&You propose un forfait à 100 Go avec une petite différence de prix.

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

100 Go d'internet en 4G avec 15 Go utilisable en Europe et dans les DOM

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Sans engagement

Pour souscrire à ce forfait, rendez-vous sur cette page.

B&You 5 Go à 4,99€/mois

Pour les abonnés qui passent plus de temps sur un réseau Wi-Fi qu'en connexion cellulaire ou pour ceux qui ne vont pas souvent sur internet avec leur smartphone, il y aussi ce forfait :

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

5 Go d'internet en 4G en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Sans engagement

Avec B&You, vous retrouvez une multitude d'avantages : des économies, du sans engagement, une facilité de souscription depuis le site, toute la qualité du réseau Bouygues Telecom avec les mêmes débits et couverture que les forfaits Sensation, un suivi de consommation, la gestion de votre forfait simplifiée...



Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone, il suffit d'appeler le 3179 depuis votre smartphone et de récupérer le code RIO de votre opérateur actuel. Il vous sera dit à l'oral et envoyé par SMS dans la seconde qui suit l'appel.