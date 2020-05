Zynn : le clone de Tiktok qui s’appuie sur un système pyramidale

Zynn ne vous dit rien ? Pourtant l’app est numéro un aux USA, devant TikTok. Le réseau social s’est fait dépasser par une autre app chinoise inconnue au bataillon. Comment est-ce possible ? Tout simplement en promettant aux utilisateurs de gagner de l’argent facilement en regardant les vidéos des autres et en invitant des amis.

En regardant de plus près, on s’aperçoit que Zynn n’est pas seulement inspiré de TikTok mais en est un véritable clone qui a détrôné la populaire appli aux USA. Comment a-t-elle atteint les sommets de l’App Store? Avec un système pyramidale qui paie les gens pour l'utiliser et parrainer des amis.



Pourtant, Zynn ne ressemble pas à une escroquerie à court terme déguisée en clone de TikTok mais plutôt à un copie de TikTok très bien financée cherchant réellement à obtenir sa part de marché. Il se trouve que le développeur de Zynn Owlii (Qianyun Zhao) a été acquis par une société chinoise de plusieurs milliards de dollars appelée Kuaishou.



Rien qu'en décembre dernier, Kuaishou a été évalué à 28 milliards de dollars lors d'un tour de table qui comprenait certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises comme Baidu et Tencent. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars l'an dernier.

Si vous téléchargez Zynn et que vous vous inscrivez, l'une des premières choses qui vous accueille est une fenêtre contextuelle qui vous informe que 1$ vient d'être placé sur votre compte. Parrainez un ami à Zynn et vous gagnerez 20$. Pour cinq amis que vous parrainez, vous obtenez 10$ de plus. Faites défiler le flux vidéo Zynn et vous accumulerez également des points qui seront transférés en cash, ajoutant à votre portefeuille virtuel. Le problème qu'il semble impossible d’encaisser son argent.



Comme Turner Novak, un associé général de Gelt Venture Capital, l'a souligné sur Twitter, Zynn semble être un système de référence pyramidale à la Ponzi. Même les options présentées lorsque vous êtes prêt à retirer vos «gains Zynn» font tout pour rendre délibérément difficile de prendre son argent et de partir.

A TikTok clone called Zynn suddenly appeared at the top of the US App Store today.



It looks like a giant referral pyramid scheme, but also may be getting bankrolled by one of TikTok's biggest rivals in China, which just raised $2 billion from one of its OTHER rivals. pic.twitter.com/5w4kPGAoC3